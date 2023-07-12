Опубликовано: 16:46, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция по-прежнему пользуется популярностью среди российских отдыхающих. Страна стала главным зарубежным направлением у граждан России этим летом.

Главным направлением для отдыха за рубежом у граждан России остается Турция, пишет RTN.

Несмотря на высокую стоимость отдыха, спрос среди российских туристов остается высоким. При этом операторы рассказали, что скидки можно добиться, купив путевку незадолго до вылета, однако популярные отели не предоставляют распродажи.

Издание отмечает, что в июле-августе стоимость большинства отелей Турции выросла на 30%, а учитывая растущий курс валюты, цена на туры в рублях дороже в два раза.

В среднем отдых на 9-10 ночей обойдется россиянину примерно в 88 тыс рублей. Просом пользуются апартаменты Кемера, Инжекум-Алании, Сиде и Белека.