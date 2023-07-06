Самые красивые города и деревни Турции: что посмотреть

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед началом сезона массовых отпусков отдых в Турции подорожал на 20–30% по сравнению с прошлым годом, и страна лишилась порядка 35-40% российских туристов. Для тех, кто все-таки решил добраться до Турции, представляем список ее самых красивых городов и деревень.

Стамбул

Стамбул - один из самых красивых городов Турции. Это трансконтинентальный город, а это означает, что перебраться из Европы и Азию здесь можно буквально за считанные минуты по одному из мостов. Правда, только на транспорте, так как для пешеходов мосты закрыты.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горизонт Стамбула усеян не только шпилями минаретов и куполами мечетей, но и средневековой европейской архитектурой. На протяжении веков этот город был столицей четырех крупных империй

Римской

Византийской

Латинской

Османской.

Стамбул известен вкусной уличной едой, множеством кафе, где подают турецкий кофе, хамамами и базарами, в том числе одним из крупнейших крытых рынков в мире - Гранд-базаром.

В Стамбуле стоит посмотреть

Айя-Софию

Голубую мечеть

Галатскую башню

дворец Топкапы

дворец Долмабахче

цистерну Базилика

мечеть Ортакей

район Арнавуткей с особняками османской эпохи.

Это прекрасное место как для монопоездки, так и в качестве начальной точки для путешествия по стране.

Бодрум

Этот курортный город расположен на полуострове, окруженном мерцающими бирюзовыми водами. Бодрум известен своими песчаными пляжами - их здесь десятки и многие из них отмечены Голубым флагом. Уникальное сочетание археологических памятников, природных и культурных достопримечательностей, а также ночная жизнь делают Бодрум привлекательным местом для путешественников всех типов, а не только для любителей пляжного отдыха.

Для поклонников истории одной из самых любопытных достопримечательностей города станет Замок Святого Петра. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО красив снаружи и внутри. Там размещается Музей подводной археологии, в котором представлены различные артефакты, поднятые с морского дна. На территории замка располагалось одно из семи античных чудес света - Галикарнасский мавзолей, простоявший более 16 веков.

Каш

Идеальное место, чтобы убежать от шума и суеты - небольшой рыбацкий городок Каш. Этот приморский город сочетает в себе древнюю историю, восходящую к Ликийскому царству, и современные развлечения. Одно из наиболее интересных мест в Каше - Ликийские скальные гробницы. Ликийцы считали, что души умерших становятся крылатыми существами, поэтому помещали гробницы повыше. Некоторые из них можно увидеть прямо над старым городом в Каше, в том числе руины Королевской гробницы.

Беленые домики Каша и мощеные улочки, ведущие к песчаным пляжам, не перестают притягивать туристов. Хотя еще не так давно, город считался совсем нетуристическим местом. Из Каша стоит съездить на пляж Капуташ, который многие считают его самым красивым пляжем Турции. Также стоит посмотреть затонувший город на острове Кекова.

Анталья

Главный город Турецкой Ривьеры и крупнейшее поселение на средиземноморском побережье. Это мегаполис, похожий на Стамбул, но с лучшими песчаными пляжами. Анталья усеяна мечетями, церквями и другими интересными с архитектурной точки зрения местами. Стоит выделить достаточно времени для посещения старого города Калеичи, где есть строения, относящиеся к римской, византийской, сельджукской, османской и современной турецкой эпохам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анкара

Первый президент Турции Кемаль Ататюрк провозгласил Анкару столицей в 1923 году - ровно 100 лет назад. Его мавзолей Аныткабир возвышается на вершине холма над городом как дань уважения его роли в формировании современной Турции. В столице есть Музей анатолийских цивилизаций, где в мельчайших подробностях представлена история региона. Район цитадели - самая красивая часть города для прогулок, с десятками кафе, ремесленных мастерских и бутиков, расположенных внутри домов с красными крышами.

Трабзон

Хотя черноморское побережье Турции не такое популярное, как Средиземноморское, в теплые месяцы оно все равно оживает. Здесь также есть песчаные пляжи, впечатляющие скалы и панорамные виды. Трабзон - удачная отправная точка для начала знакомства с бесчисленными городками, раскинувшимися вверх и вниз по побережью Черного моря. Это столица чайного туризма в Турции. Здесь стоит посмотреть монастырь Панагия Сумела и озеро Узунгель.

Сафранболу

Расположенный недалеко от черноморского побережья, Сафранболу раньше был центром торговли шафраном. Отсюда и его название. Вдоль очаровательных улиц района Чарши выстроились прекрасно сохранившиеся дома, построенные в стиле классической османской архитектуры. Так что неудивительно, что часть города была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самые красивые деревни Турции

Алачаты

Алачаты, расположенная на побережье Эгейского моря недалеко от Измира, представляет собой кусочек бело-голубого рая с каменными домами, увитыми цветами, и мощеными улицами. Алачаты выступает хорошей альтернативой более популярному Чешме, куда также стоит съездить ради генуэзской крепости. Привлекательности Алачаты добавляют ветряные мельницы.

Амасра

В рыбацкой деревне Амасра есть все необходимое для тихого размеренного отдыха: небольшие песчаные пляжи, рестораны, где подают свежую рыбу, и морские прогулки. Крепость XV века возвышается над заливом с симпатичной гаванью, окруженной множеством маленьких домиков с красными крышами.

Шириндже

В эту деревушку на холме легко добраться из Измира за час, а менее чем в 30 минутах езды находятся руины древнего города Эфес. В известной своими экологически чистыми местными продуктами, а особенно фруктовыми винами и оливковым маслом, деревушке за последнее время открылось много ресторанов и гостевых домов.