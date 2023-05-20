Как совместить пляжный отдых с историческим туризмом без виз

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если разнообразить пляжный отдых изучением древних руин, долгожданный отпуск заиграет новыми красками. Хотя по всему миру наберется достаточно приморских городов, где сооружения, оставшиеся от древних цивилизаций, можно наблюдать прямо с побережья, предлагаем именно те, куда российским туристам для въезда не понадобится виза.

Херсонес, Крым

Херсонес, что в переводе с древнегреческого означает "полуостров", был колонией древних греков, основанной на Крымском полуострове 2500 лет назад. Помимо греческих, византийских и римских руин, здесь также есть средневековая базилика, построенная на месте разрушенного византийского храма, и Владимирский собор XIX века. Эта территория занесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и уникальна тем, что амфитеатр Херсонеса Таврического - единственный сохранившийся античный театр не только в России, но и в других странах СНГ.

Входной билет на территорию заповедника стоит 400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей, кроме экспозиции под открытым небом в есть античная и византийская экспозиции в музее. В Крым можно добраться поездом, автобусом или на автомобиле.

Фото: commons wikimedia

Калекей, Турция

Турция - одно из лучших и самых доступных мест для изучения памятников архитектуры с прекрасной природой и красивыми пляжами. Во множестве турецких городов можно увидеть величественные развалины, которые не хуже греческих или итальянских.

Наполовину затопленный древний ликийский город Симена, расположенный напротив не менее интересного затонувшего острова Кекова, находится неподалеку от города Каш. На вершине холма у деревни Калекей находится древняя византийская, а позже османская, крепость, построенная на руинах ликийского города, там сохранились гробницы с интересными саркофагами, бани и самый маленький известный театр ликийской эпохи. Название этой средиземноморской деревни - Калекей - отсылает к крепости рыцарского ордена иоаннитов, который возвышается над рыбацкими домиками (с турецкого языка - "замковая крепость"). От крепости туристы могут пройти вниз к гавани, чтобы отправиться к острову Кекова - "турецкой Атлантиде", куда добраться можно только по морю.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме Симены около острова можно найти руины еще трех затонувших городов - Долихисте, Аперлаи и Теймуссы. Все эти места ушли под воду в результате серии сильных землетрясений во II веке. В регионе Антальи можно посетить и другие подобные места, например античный торговый город Фазелис.

Российским туристам разрешено находиться в Турции без визы два месяца. Между городами РФ и Турции действует большое количество регулярных прямых рейсов, причем планируется их увеличение.

Эс-Сувейра, Марокко

Портовый марокканский город Эс-Сувейра издавна привлекал как торговцев, так и пиратов, а теперь это популярное туристическое место. Из-за своей кинематографичности укрепления медины (старой части Эс-Сувейры), внесенной в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, появлялись в "Игре престолов", фильме "Царство небесное" и фильме Орсона Уэллса "Отелло". Гостей Эс-Сувейры поражает смесь марокканской и европейской архитектуры: в XVIII веке город был перестроен французским архитектором.

Для въезда в Марокко россиянам не нужна виза на период до 90 дней. В начале мая РФ и Марокко возобновили прямое авиасообщение, в Касабланку туристов теперь возит Royal Air Maroc по пятницам, понедельникам (с июня) и средам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Библос, Ливан

К северу от Бейрута на вершине холма стоит древний финикийский город Библос (Библ) - современный Джебейль - один из самых красивых городов Ливана. Есть много причин посетить Библос, известный еще с 5-го тысячелетия до н. э., но, пожалуй, одна из самых убедительных заключается в том, что это выдающийся пример города раннего этапа финикийской цивилизации. По зданиям разных эпох, разбросанных по Джебейлю, можно проследить эволюцию города от первых построек города возрастом 8 тысяч лет, до монументальных храмов бронзового века, византийских церквей, персидских укреплений, цитадели крестоносцев, римских дорог, построек средневекового, а также османского периода. Для начала можно посетить замок крестоносцев XVII века и расположенный с ним рядом финикийский некрополь.

Для поездки в Ливан сроком до 30 дней россияне могут получить визу бесплатно в аэропорту Бейрута, правда, в загранпаспорте не должно быть штампов Израиля. Пока из РФ можно добраться до Ливана только с пересадкой в Турции, Армении и ОАЭ. Вопрос восстановления прямого авиасообщения обсуждается.

Фото: commons wikimedia

Тулум, Мексика

Тулум может похвастаться не только одними из лучших в Мексике пляжей с кристальной водой и белым песком, но и единственным древним городом майя на побережье Карибского моря. Первое упоминание о городе датируется 1518 годом, когда его посетили в рамках экспедиции испанские конкистадоры. Тулум, чье название на юкатекском языке майя означает "стена", выдержал приход испанцев, но к концу XVI века уже был заброшен. В Тулуме, расположенном на полуострове Юкатан, есть две главные руины майя, которые стоит посетить: храм Эль-Кастильо с величественной лестницей, а также храм фресок и дом "Алач Уиник".

Для въезда в Мексику можно бесплатно оформить электронное разрешение на сайте мексиканского посольства в Москве, которое дает возможность оставаться в стране 180 дней. Однако прямых рейсов с Мексикой сейчас нет и придется добираться с пересадками.