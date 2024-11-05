Обрушение моста в Крыму: двое пострадавших

В Крыму обрушился мост, два человека пострадали. Причины инцидента устанавливает СК.
В Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста, два человека пострадали, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии, другому медики оказали помощь на месте.
Отметим, что обрушение моста произошло в среду. Инцидент случился между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе.
По версии СК, причиной обрушения мог стать перегруженный грузовой фургон. Следователи занимаются выяснением обстоятельств происшествия.