Вестник Кавказа

Удар током в трансформаторе убил подростка в Крыму

Удар током в трансформаторе убил подростка в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мальчик в Крыму забрался в трансформаторную будку. Удар тока оказался смертельным, 13-летний сельский житель погиб.

Юный житель Крыма пробрался в трансформаторную подстанцию, от удара током он скончался на месте.

Инцидент случился в селе Кринички на улице Болгарская слобода. Трансформатор был не заперт, так 13-летний подросток смог проникнуть внутрь, где его поразил электрический разряд, ставший смертельным.

Открыто уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, информирует СУ СКР по Крыму.

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