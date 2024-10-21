Удар током в трансформаторе убил подростка в Крыму

Мальчик в Крыму забрался в трансформаторную будку. Удар тока оказался смертельным, 13-летний сельский житель погиб.

Юный житель Крыма пробрался в трансформаторную подстанцию, от удара током он скончался на месте.

Инцидент случился в селе Кринички на улице Болгарская слобода. Трансформатор был не заперт, так 13-летний подросток смог проникнуть внутрь, где его поразил электрический разряд, ставший смертельным.

Открыто уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, информирует СУ СКР по Крыму.