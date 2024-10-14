Вестник Кавказа

Пожар в частном доме в Крыму унес жизнь ребенка

Пожар в частном доме в Крыму унес жизнь ребенка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму при пожаре погиб двухлетний ребенок. Возгорание произошло в сельском доме, причиной мог стал перекал печки, считают спасатели.

Пожар случился в Красногвардейском районе Крыма в селе Цветково, в результате погиб ребенок.

Сообщается, что в сельском доме разыгрался пожар, хозяйка вывела на воздух из задымленного помещения двоих детей, а третьего не смогла найти - помешали дым и то, что малолетний спрятался от страха. В результате ребенок погиб, ему было 2 года.

«На 56 квадратах огонь потушили 15 специалистов и 5 единиц техники МЧС России. На месте работают дознаватели ведомства. Предварительная причина пожара - перекал печи»

– МЧС по региону

Спасатели напоминают, что за печами нужно следить, не допускать перекала, останавливать растопку за 3 часа до сна. Также для безопасности подальше от печей нужно хранить вещи, не придвигать вплотную мебель.

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