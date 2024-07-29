В Крыму нашли уникальный клад с золотыми украшениями

Крым преподнес археологам уникальную находку – в могильнике Алмалык-дере в Бахчисарайском районе полуострова они нашли настоящий клад с женскими украшениями V-VI веков.

Многолетние труды археологов и ученых КФУ им. В.И.Вернадского и Института археологии Крыма РАН увенчались уникальной находкой: они нашли на раскопках в могильнике Алмалык-дере, крупнейшем некрополе средневекового города-крепости Мангуп в Бахчисарайском районе полуострова, золотые и серебряные женские украшения V-VI веков, сообщили в пресс-службе КФУ.

Клад преподнес участок, который раньше не исследовался, рассказал и.о. декана исторического факультета вуза Валерий Науменко, передает РИА Новости.

"Мы обнаружили погребальные комплексы разного времени с конца IV - первой половины V веков и до VI века. Как обычно, этот могильник преподнес нам сюрпризы в плане вещей. Этот некрополь предназначался не для рядового населения. Там есть комплексы, оставленные элитной группой жителей округи Мангупа и всего юго-западного Крыма того времени. Несмотря на то, что эти комплексы были сильно разграблены, есть вещи, которые представляют научный интерес"

- Валерий Науменко

Очевидно, в склепах были похоронены богатые женщины, о чем говорят сами находки, в числе которых - фибулы, золотые серьги, элементы поясного набора (заклепки) и обувные пряжки, а также выполненные из золотой фольги нашивные украшения-аппликации.

Все находки в прекрасном состоянии, лишь серьги из золотой пластины с вставками из драгоценных камней были раздавлены, но одну из них удалось полностью восстановить.

Этими находками раскопки не ограничатся – ученые ждут таких же "сюрпризов" от мусульманского некрополя на холме Мазар-тепе. Он более "свежий" и датируется XVI - XIX вв, но отличается множеством сложных погребальных конструкций, добавил Науменко.

Мангупское городище - один из старейших археологических проектов в Крыму, нынешним летом здесь прошел 57-й сезон археологических работ.