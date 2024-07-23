В абхазской Очамчыре археологи нашли уникальную колонну

Абхазия продолжает преподносить ученым все новые сюрпризы – на месте древнего античного города в Очамчыре археологи совместной российско-абхазской экспедиции нашли уникальную известняковую колонну с надписью на древнегреческом.

Раскопки, которые проводят на территории современной Очамчыры в Абхазии уже пятый год российские и абхазские археологи на месте античного города Гюэнос, преподнесли новый подарок - известняковую колонну с надписью на древнегреческом языке, рассказал директор Абхазского Государственного музея, руководитель экспедиции Аркадий Джопуа.

"Я и мои коллеги пришли к выводу о том, что датируется она около VI века нашей эры. Подробнее пока ничего сказать не можем. После полевого сезона мы приступим к ее изучению"

- Аркадий Джопуа

Ученый отметил, что такие находки здесь крайне редки и поистине уникальны – теперь ученым предстоит перевести надпись, для чего к работе с артефактом привлекут ученых, знающих древнегреческий язык, передает Sputnik Абхазия.

В ходе раскопок было обнаружено множество других, более скромных находок, в числе которых керамика, черно-лаковые сосуды, амфоры и другие древности.

Ученые ведут раскопки уже пятый год – в нынешнем 2024 году они стартовали 16 июля, опытным археологам помогают студенты из крымского Севастополя.