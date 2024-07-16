Циклон подходит к Югу России

На этой неделе к Югу России – Крыму и Краснодарскому краю, подберется циклон. Он принесет в регион дожди, ветер и холодные температуры.

Ливни пройдут местами в Крыму, передал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Во вторник в Крыму прогнозируется дождь, местами сильный. <…> В середине недели начнутся следующие проблемы, связанные с тем, что к границам нашей страны подходит циклон, но уже с запада»

- Роман Вильфанд

Он сообщил, что столбики термометра на полуострове и на Кубани будут показывать больше +10 градусов.

Информация от Гидрометцентра говорит, что температура воздуха в Крыму 18-24 ноября будет варьироваться от +12 до +15 градусов, в ночное время – от +3 до +10 градусов.

На Кубани будет немного теплее – от +10 до +20 днем, а ночью – от -1 до +7 градусов.

Напомним, что ранее ученые выяснили, что российский Юг может вскоре стать пустыней. Причиной этого стало стремительное повышение температурного режима.