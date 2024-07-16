Циклон подходит к Югу России

Ливни пройдут местами в Крыму, передал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Во вторник в Крыму прогнозируется дождь, местами сильный. <…> В середине недели начнутся следующие проблемы, связанные с тем, что к границам нашей страны подходит циклон, но уже с запада»
- Роман Вильфанд
Он сообщил, что столбики термометра на полуострове и на Кубани будут показывать больше +10 градусов.
Информация от Гидрометцентра говорит, что температура воздуха в Крыму 18-24 ноября будет варьироваться от +12 до +15 градусов, в ночное время – от +3 до +10 градусов.
На Кубани будет немного теплее – от +10 до +20 днем, а ночью – от -1 до +7 градусов.
Напомним, что ранее ученые выяснили, что российский Юг может вскоре стать пустыней. Причиной этого стало стремительное повышение температурного режима.