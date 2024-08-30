Юг России вскоре может стать пустыней

Изменение климата губительно сказывается на юге России – территории со скоростью 550 квадратных километров в год постепенно захватывают пустыни, бьют тревогу ученые.

Юг России постепенно захватывают пустыни, свидетельствуют исследования российских ученых из Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону, опубликованные в научном журнале International Journal of Biometeorology.

"Мы обнаружили, что с 1961 по 2020 годы в регионе произошло существенное повышение температурного режима. Согласно нашим расчетам, среднегодовая температура воздуха по всем метеостанциям росла со средней скоростью в 0,31 градуса за десятилетие. Это значительный рост. Что касается количества годовых осадков, то существенных изменений за аналогичный период не произошло"

- старший научный сотрудник исследовательской лаборатории "Интеллектуальные агроэкосистемы" ЮФУ Василий Гудко

Пустыни и полупустыни с 2010 года за 10 лет расширились с востока на запад и уже охватили практически всю Астраханскую область, большую часть Калмыкии и некоторые районы Волгоградской области и Дагестана, а скорость их расширения составляет 550 кв км в год, отметил ученый, передает РИА Новости.

Такой комплексный и детальный анализ для юга России был сделан впервые, сообщили исследователи.