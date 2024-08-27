Россия присоединилась к борьбе Азербайджана за экологию Каспия

Дипломатический представитель России в Азербайджане заявил, что Москва и Баку вместе займутся решением проблемы обмеления акватории Каспийского моря. Важным шагом в этом направлении был недавний визит Владимира Путина в азербайджанскую столицу.

Азербайджан и Россия крайне обеспокоены проблемой обмеления Каспийского моря. Этот вопрос был поднят во время августовской поездки президента РФ Владимира Путина в Баку, рассказал российский посол в республике Михаил Евдокимов на круглом столе, посвященном региональным климатическим стратегиям.

"По итогам (встречи) было принято решение о создании двусторонней рабочей группы по проблемам Каспия, а также предложено в рамках пятерки каспийских государств создать группу для совместных усилий по недопущению дальнейшего обмеления моря"

- Михаил Евдокимов

Он отметил, что сегодняшний круглый стол – вклад России в подготовку COP29. Конференция пройдет в азербайджанской столице с 11 по 24 ноября.

"Наша цель – проинформировать об усилиях Российской Федерации, а также с помощью коллег из Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказать о шагах в рамках ЕАЭС по борьбе с изменениями климата"

- Михаил Евдокимов

Ранее Владимир Путин по итогам встречи с Ильхамом Алиевым поручил подготовить доклад о проблемах Каспия губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину. Позже этим вопросом займется правительство России.