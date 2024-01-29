Путин после встречи с Алиевым поручил Астрахани обеспокоиться обмелением Каспия

Президент России поручил губернатору Астраханской области присоединиться к решению проблемы обмеления Каспийского моря. Владимир Путин на встрече с Игорем Бабушкиным рассказал, что о проблеме ему сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин должен максимально оперативно принять участие в борьбе с обмелением Каспия, заявил на встрече с ним российский президент Владимир Путин.

"Недавно был в Азербайджане, и наш коллега, президент Азербайджана, обратил внимание на то, что Каспий мелеет. Он очень тепло отзывался о взаимодействии с Астраханской областью"

– Путин

Глава российского государства уточнил, что соответствующее поручение будет дано правительство, однако Бабушкина он просит поучаствовать вот каким образом: отправить на имя президентом обращение, в котором содержалась бы просьба о научном анализе ситуации на Волге и Каспии. Это, обратил внимание Путин, поможет определить план ближайших действий, которые позволили бы спасти море.

Бабушкин заверил, что привлечет к процессу ученых и "практиков", а также что подготовит требуемый доклад.

В ответ президент потребовал сделать это в максимально сжатые сроки.

Напомним, Каспийское море находится фактически между Европой и Азией. Статус – море он или озеро – неоднозначен: с одной стороны, по происхождению Каспий представляет собой не что иное, как озеро. Однако его размеры весьма велики, а вода, в отличие от обычных озер, соленая. В результате Каспий считается одним из самых глубоких озер и самых пресных морей во всем мире.

Проблема обмеления стоит очень остро: например, в Казахстане недавно задокументировали тот факт, что море отступило, обнажив территорию в 722 тыс га. Эти земли были включены в состав Мангистауской области.