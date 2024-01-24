Каспийское море - или озеро? Все самое интересное о парадоксальном Каспии

Каспийское море соленое или пресное? Почему его называют озером? Чем уникален этот водоем и какие страны омывает Каспий? Можно ли купаться в Каспийском море?

Каспийское море – один из самых глубоких водоемов в мире, крупнейшее озеро, известное как море. Каспий богат "черным золотом", причем двух видов – это и нефть, и икра осетровых рыб. Чем еще интересно Каспийское море, в чем его особенности?

Каспийское море – где находится и какова глубина

Каспий находится на стыке Европы и Азии, в районе Кавказских гор. Его максимальная глубина составляет 1 км. Каспийское море, также известное как Хазарское, расположено на 27 м ниже уровня Мирового океана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На севере Каспий наиболее мелкий, а средняя глубина водоема составляет 4 метра.

Какие реки впадают в Каспий?

Всего в Каспийское море впадает порядка 130 рек. Наиболее крупная из них - Волга. Водосток Каспия преимущественно составляют российские реки: Волга, Урал, Терек, Сулак. Также лепту вносят казахстанская Эмба, азербайджанская Кура, иранский Горган.

На экологию Каспийского моря влияние оказывает нефтедобыча и качество воды в реках, питающих водоем.

Каспий - соленое озеро или пресное море?

Особенность Каспийского моря в том, что по своему происхождению морем оно не является. Это самое крупное в мире бессточное озеро.

Почему же Каспий принято называть морем? Все дело в немалом размере водоема - площадь моря составляет около 390 тыс км, это около 1200 км на 300 км. Также морем Каспий стал из-за солености воды. Водоем вытянут с севера на юг, и чем южнее, тем солонее в нем вода.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каспийское море входит в чисто самых пресных морей мира, наряду с Балтийским и Азовским. Ближайшее к Каспию море - Черное, вода в нем примерно на 50% более соленая.

Кроме того, дно Каспийского моря образовано земной корой океанического типа.

Каспий входит в топ-3 самых глубоких озер в мире, наряду с Байкалом и африканской Танганьикой. При этом проблемой Каспийского моря является обмеление. Так, в Казахстане недавно официально увеличили территорию Мангистауской области - там море отступило на 722 тыс га.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прикаспийские страны и города

Каспийское море омывает пять стран:

Россия,

Азербайджан,

Казахстан,

Туркменистан,

Иран.

Наиболее протяженная береговая линия у Казахстана, Туркменистана, Азербайджана.

В Каспийском море расположены несколько островов - на территории России это Тюленьи острова в Дагестане, в Азербайджане имеется Бакинский архипелаг и ряд отдельных достаточно крупных островов, Ирану принадлежит всего один каспийский остров, он носит название Ашур-Ада.

Побережье Каспия может быть разным: северная часть моря относится к России, там вода наиболее пресная, берег часто заболочен из-за обилия впадающих в водоем рек. На восточной стороне, в частности в Казахстане Каспийский берег известняковый с прилегающей пустыней. В районе Апшеронского полуострова в Азербайджане побережье наиболее извилистое. В целом берега Каспийского моря гладкие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Увидеть Каспийское море можно, если отправиться в Дагестан в России, например в Махачкалу, Дербент, Каспийск; в Мангистаускую область Казахстана - Актау, Атырау; на Апшеронский полуостров в Азербайджане - Баку, Сумгаит; в туркменские города Туркменбаши и Аваза; иранские Решт, Берден-Энзели, Рамсар.

Можно ли купаться в Каспийском море?

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Зимой Каспийском море замерзает в северной части, преимущественно на территории Казахстана, а в Иране море сохраняет температуру плюс 10 даже в самые холодные месяцы. Летом водоем прогревается до комфортных для купания температур. Наиболее теплая вода в море в августе - в среднем плюс 25, а в южной части еще теплее. Пляжный отдых возможен на курортах Дагестана, Азербайджана и в районе Актау в Казахстане.

Кто водится в Каспийском море?

Больше сотни видов рыб можно встретить в Каспийском море. Примечательно, что на Каспий приходится основная часть мировых запасов осетровых, а также пресноводных судака, воблы и сазана.

Также известны каспийская килька, минога, кефаль, лосось, щука, окунь и другие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каспийская нерпа или каспийский тюлень - морское млекопитающее, эндемик Каспийского моря. После массовой гибели тюленей в Дагестане в 2022 году популяция находится на грани вымирания. Причиной гибели животных считают выброс природного газа, из-за чего тюлени задохнулись, а также проблемы с экологией.

Крокодилы, несмотря на гуляющие в социальных сетях видео, в Каспийском море не водятся и никогда не водились.

Акул в Каспийском море также нет, так что купаться можно без опаски.