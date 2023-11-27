Каспийское море подарило Казахстану новые территории

В Казахстане официально увеличилась территория Мангистауской области. Прибавилась площадь, на которую отступил Каспий.
Обмеление Каспийского моря принесло Казахстану новые территории, границы Мангистауской области изменены постановлением правительства республики.
"Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод Казахстана на Каспийском море общей площадью 721 940,2365 гектара"
– документ
Больше всего территории прибавилось в Тупкараганском районе, расположенном севернее Актау - главного морского курорта Казахстана.
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