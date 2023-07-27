Каспийское море критически обмелело в Казахстане

У берегов Казахстана критически обмелело Каспийское море. Экологи призывают власти предпринять срочные меры, иначе Каспий повторит судьбу Арала.

Каспийское море продолжает мелеть, в Казахстане экологи фиксируют критический уровень обмеления.

В Атырау из-за снижения уровня воды в море простаивает крупный пор, местные рыбацкие деревни находятся под угрозой, кроме того, из-за высохшего ила, который с ветром поднимается в воздух, ухудшается здоровье жителей Атырауской области.

По подсчетам экологов, в 2040 году дефицит воды составит 15 млрд кубометров.

Ведутся дноуглубительные работы в руслах впадающих в Каспий рек Урал и Кигач, однако в них также снижается объем воды из-за засух и потепления, а море отступает слишком быстро: работы ведутся пять лет, за это время море далеко отошло от берега.

В Атырау провели круглый стол по вопросу обмеления Каспия. Для работы над проблемой решено создать специальный научно-исследовательский институт при министерстве водных ресурсов Казахстана, в нем будут работать такие специалисты, как биологи, ихтиологи, гидрогеологи, экологи.

Президент поручил правительству разработать выверенную политику по водопользованию.