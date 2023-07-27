Что нужно знать об отдыхе в Атырау: как добраться, где купаться

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Атырау - один из областных центров Западного Казахстана на берегу реки Урал. Раньше береговая линия Каспия была на почти 30 км ближе к Атырау, но из-за обмеления расстояние до моря продолжает увеличиваться. В этот город продолжают приезжать ради отдыха, но если заранее не узнать о местных особенностях, поездка может обернуться разочарованием.

Казахстан - большая страна и расстояния здесь на уровне: например, до Актау - самого популярного каспийского курорта в Казахстане - добираться из Атырау на машине придется более 10 часов, это около 900 км. До Алматы придется проехать более 2600 км, а до Астаны чуть меньше - около 2000 км. Так что между удаленными друг от друга точками предпочтительнее перемещаться на самолете, но для любителей романтики поездов в стране существует разветвленная железнодорожная сеть, в том числе и скоростные маршруты.

Атырау называют нефтяной столицей Казахстана.

бывшее название: Гурьев

Гурьев язык: казахский

казахский население: более 315 тысяч человек

более 315 тысяч человек валюта: тенге, в июле 2023 года рубль стоит почти 5 тенге

тенге, в июле 2023 года рубль стоит почти 5 тенге часовой пояс: UTC+5:00, опережает время Москвы на 2 часа.

Как добраться до Атырау из России?

Для тех, кто путешествует на машине, Атырау удобен тем, что находится не очень далеко от российско-казахской границы. Расстояние от Астрахани до Атырау составляет чуть более 350 км, автомобиль преодолеет его в среднем за 5 часов. Но не стоит забывать про прохождение границы на автодорожном КПП “Караузек” со стороны России и КПП “Курмангазы” со стороны Казахстана. Там часто бывают очереди, поскольку пропускная способность пропускного пункта всего 2000 человек и 750 машин в сутки, но планируется масштабная реконструкция и улучшение условий.

На поезде без пересадки из Москвы в Атырау добраться не получится, пересесть на другой поезд придется либо в Верхнем Баскунчаке, либо в Волгограде. Из Волгограда до конечной остановки поезд идет 16 часов, из Верхнего Баскунчака - чуть больше 12 часов. Из Астрахани в Атырау можно также добраться на поезде за 11 с половиной часов.

Наиболее удобным способом остается перелет. Из Москвы в Атырау можно долететь прямым рейсом за 2,5 часа “Аэрофлотом”, из других городов России придется лететь с пересадками. Что от железнодорожного вокзала, что от аэропорта до центра города всего 15-20 минут езды.

Что нужно для въезда в Казахстан из России?

Граждане РФ могут въезжать в Казахстан без предъявления каких-либо оснований, в том числе и с целями туризма, загранпаспорт не нужен, а разрешенный срок пребывания без визы составляет 3 месяца. ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса уже не нужен, а медстраховка на срок поездки приветствуется, но не обязательна.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где можно купаться в Атырау?

Побережье из-за обмеления Каспия продолжает удаляться от Атырау, поэтому отдых на море здесь не лучший: добираться далеко, а береговая линия зарастает. Из-за того, что вода медленно, но верно отступает, благоустройством пляжей там никто не занимается, поскольку неизвестно, будет ли это актуально уже в следующем сезоне. Поэтому местные жители предпочитают купаться на пляжах, оборудованных на реке Урал, таких наберется с десяток. Кроме того, на берегах реки есть базы отдыха, санатории и отели. Купальный сезон в Атырау длится с середины июня по середину сентября, в это время температура воды не опускается ниже 20°C.

Какой климат в Атырау?

Летом в Атырау сухо и жарко, днем температура может доходить до 42°С, хотя средняя температура воздуха +30°C, а зимой здесь наоборот довольно морозно по ночам. Снег выпадает нечасто, но бывают пыльные бури. С мая по сентябрь больше всего солнечных дней (от 25 до 29 в месяц). Обычно туристы начинают приезжать в Атырау с марта, а заканчивается туристический сезон в октябре-ноябре.

Что посмотреть в Атырау и чем заняться?

Сходить в музеи

Атырауский краеведческий музей открылся в 1939 году, к настоящему времени его коллекции выросла до десятков тысяч экспонатов. У музея есть девять филиалов, не все из которых находятся в Атырау. Музей открыт каждый день с 10 утра до 6 вечера, взрослый билет стоит 600 тенге, студенческий - 400 тенге. Через дорогу, на проспекте Азаттык, находится Атырауский областной художественного и прикладного искусства, в залах которого размещено более 1200 экспонатов, в том числе коллекция казахстанского художника Шаймардана Сариева. А на проспекте Мухтара Ауэзова находится Музей палеонтологии (закрыт по выходным).

Посетить Жилгородок

Жилой городок нефтяников, построенный во время Второй мировой войны как жилой район для рабочих нефтеперерабатывающего завода и их семей, является историческим районом Атырау, расположенным на восточном берегу реки. Там можно увидеть такие достопримечательности как ДК Курмангазы на проспекте Мухтара Ауэзова, памятники Ленину, Кирову и Чапаеву вдоль улицы Нуртаса Ондасынова. Здесь также в 2017 году был построен парк культуры и отдыха "Ретро-парк", ставший популярным местом досуга.

Исследовать европейскую часть Атырау

Из Жилгородка, который находится на "азиатской" стороне, по пешеходному мосту можно перейти в "европейскую" часть. На улице Сатпаева можно увидеть Академию народной музыки имени Дины Нурпеисовой, и центральную мечеть Имангали. Если идти на север мимо памятника-фонтана Исатаю и Махамбету, можно дойти до Успенского собора конца 19 века. В восточном конце улицы Сатпаева, недалеко от моста, находится памятник султану Бейбарсу - правителю Египта и Сирии 13 века, который был кипчаком.

Понаблюдать за птицами и покататься на лодках по дельте реки Урал

Государственный природный резерват "Акжайык" охватывает более 100 тысяч га дельты реки Урал. Его водно-болотные угодья были внесены в список зон, охраняемых Рамсарской конвенцией в 2009 году. Через эти места проходит путь миграции многих птиц, в том числе и редких. Пока что в дельте нет налаженной туристической инфраструктуры, но можно организовать морскую прогулку, однако рыбалка в этой части реки запрещена.