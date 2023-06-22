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Название этого города с казахского языка переводится как "белая гора", возможно, из-за скал, обращенных к Каспию, на которых он стоит. Где находится Актау, как добраться туда из России, где там остановиться, когда в Актау начинается сезон, какое там море, где купаться и что посмотреть в Актау – расскажем в этом материале.

Прикаспийский Актау - одно из наиболее популярных мест для пляжного отдыха в Казахстане. Здесь можно заняться разными водными видами спорта, включая виндсерфинг, кайтсерфинг, каякинг, сапбординг, а также покататься на яхтах, катамаранах, водных лыжах и гидроциклах.

Где находится Актау?

Актау расположен на полуострове Мангышлак (Мангистау), это областной центр Мангистауской области. От Астаны Актау отделяют более чем 2,5 тысячи км, а от Алматы - более 3 тысяч км. Самый крупный по площади город Казахстана Шымкент находится чуть ближе - около 2,2 тысяч км.

Как добраться в Актау из России?

Удобнее всего добираться из России самолетом: до Актау и обратно летают прямые рейсы из некоторых российских городов, включая Москву. Перелет длится в среднем около 3 часов, либо меньше. Аэропорт Актау находится в чуть более чем 20 км от города, оттуда до центра города можно добраться на такси или автобусе.

Неудобно то, что в Актау нет своего железнодорожного вокзала, ближайшая станция находится лишь в Мангистау, в 13 км от Актау. Но в любом случае сейчас из России на поезде можно добраться сюда только с пересадкой в Астрахани.

За 2 дня на поезде можно доехать до Мангистау из Астаны и Алматы. Из Актобе и Атырау дорога занимает чуть меньше суток. Но из всех этих городов можно также долететь на самолете.

Чтобы въехать в Казахстан хватит российского паспорта, причем находиться в республике можно до 90 дней в течение периода в 180 дней. Время в Актау на 2 часа впереди московского времени.

Где остановиться в Актау?

Актау делится на микрорайоны и для отдыха туристам лучше выбирать центральные с 1 по 10. В более дальних могут происходить перебои с водой и до моря и главных достопримечательностей добираться намного дольше.

Самый роскошный отель в Актау - это 5-звездочный Rixos Water World, цены там соответствующие. Номера попроще есть в Caspian Riviera Grand Palace, нескольких Holiday Inn и Ренессанс Актау. Есть и более дешевые отели и хостелы, а также можно снять апартаменты.

Когда начинается сезон в Актау?

В Актау пляжный сезон длится с начала июня по сентябрь, а жарче всего здесь в июле. В целом лето в Актау жаркое, засушливое, но ветреное. Средняя температура воздуха и воды в Актау по месяцам:

в июне воздух днем прогревается до +26°С, ночью до +24°С, вода - до 20°C

в июле днем в среднем +30°C, ночью +27°C, а вода доходит до +22°C

в августе днем +29.7°C, ночью +26.8°C, а вода +22.8°C

Какое море в Актау?

Город омывается водами Каспийского моря, а точнее, Актау расположен на северо-восточном берегу Каспия. Причем Актау - это самый крупный морской порт Казахстана. Планируется, что с конца лета в Актау начнет заходить теплоход “Петр Великий” в рамках маршрута одного из морских круизов. Кроме того, на пароме из Актау можно уехать в Баку.

Где купаться в Актау?

В городе есть как бесплатные пляжи (например городской, который называют солдатским), так и пляжи, относящиеся к базам отдыха. Но даже на бесплатных пляжах за лежаки и зонтики придется заплатить. По чистоте платные пляжи, например песчаный Дорстар, превосходят общедоступные (Марракеш и Манила, также с песком). Заход в воду на большинстве пляжей долгий.

Что посмотреть в Актау?

Главное, что нужно увидеть в Актау - это Каспий, для этой цели в 2018 году была построена скальная тропа вдоль берега протяженностью 1,5 км, которая идет от 4 микрорайона. По пути туристов ждет смотровая площадка, пещера и возможность увидеть маяк “Меловой”, расположенный на крыше многоэтажки.

кроме скальной тропы обязательно стоит пройтись по длинной набережной Актау

центральная мечеть Бекет Ата в 26 микрорайоне

океанариум в отеле Caspian Riviera Grand Palace

памятник Жалау Мынбаеву и “Аллея славы”

историко-краеведческий музей.

В городе есть парк аттракционов, кинотеатры, ботанический сад, галерея современного искусства.

В Мангистауской области есть много интересных геологических и архитектурных объектов, в том числе несколько подземных мечетей, каньон Ыбык, урочище Торыш или долина шаров, озеро Саура или Черепашье, урочище Босжыра, каньон Тамшалы, долину Айракты, впадина Карагие - одна из наиболее глубоких в Азии.

В 80 км от Актау по пути к городу Форт-Шевченко находится скала “Чертов палец”, а неподалеку от него расположен дикий пляж “Голубая бухта”. Там очень красиво, но можно встретить змей, так что стоит быть осторожным.