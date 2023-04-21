Лучшие пляжи Казахстана

© Фото: Акимат Актау

Казахстан - новое направление для пляжного отдыха россиян. Какое море в Казахстане, где находятся лучшие морские курорты, какие пляжи стоит посетить, когда лучше поехать в Казахстан? Расскажем подробно о морских курортах республики.

Российские туристы начали открывать для себя Казахстан, пляжные туры операторы впервые предложили в 2022 году. Республика в Центральной Азии способна впечатлить историей и культурой, кухней и горами, и, конечно, морем.

Почему стоит поехать в Казахстан в 2023 году?

Россиянам отдых в Казахстане может быть интересен и удобен сразу по нескольким критериям:

въезд возможен по российскому паспорту, загран необязателен, виза не нужна;

есть прямые рейсы, причем не только между столицами, маршрутная сеть широка;

можно пользоваться картой "Мир", хотя и принимают ее очень ограниченно;

сезоны сменяются, как и в России, значит лето - отличное время для пляжного отдыха.

Какое море в Казахстане?

Казахстан омывает Каспийское море. Впрочем, как известно, Каспий - крупнейшее в мире соленое озеро, а не море.

Еще одно соленое озеро в Казахстане, где расположен популярный курорт, - Алаколь.

В республике много и пресных озер, которые туристы выбирают за живописные зеленые горы вокруг и возможности для семейного и санитарно-курортного отдыха.

Курорт Боровое

Погода и купальный сезон

Купальный сезон в казахстанском сегменте Каспийского моря длится с июня до октября. Средняя температура моря летом составляет 23-25 градусов, воздух может прогреваться выше 35 градусов, особенно жарко в июле и августе. В сентябре наступает бархатный сезон.

Где отдохнуть на море

Главный морской курорт Казахстана - город Актау. Он расположен непосредственно на побережье. Большая часть пляжей в Актау - галечная, также есть песчаные пляжи с плавным заходом, подходящие для отдыха с детьми.

Актау и его окрестности в настоящее время - основной морской курорт Казахстана. Это связано, в том числе, и с наличием высококлассных отелей. В Актау есть отели "пять звезд", в том числе Rixos Water World Aktau 5*, работающий по системе "все включено". Уровень отдыха, сравнимый с Турцией, обойдется в Актау дешевле: тур на двоих на неделю летом стоит примерно 250 тыс рублей.

Акимат Актау

Также туропрераторы предлагают отели с включенным завтраком Holiday Inn Aktau City Centre 4 * и Grand Nur Plaza 5*, Caspian Riviera Grand Palace 5*, Holiday Inn Aktau Seaside 4*, Renaissance Aktau Hotel 5*, Silk Way 3* и Tree of Life 4*.

Как добраться до Актау

В Актау есть прямые рейсы не только из Москвы, но и из других крупных городов:

Екатеринбурга,

Казани,

Сочи,

Санкт-Петербурга,

Грозного,

Минвод и других.

Жители юга России могут также добраться до курорта на Каспийском море на автомобиле.

Лучшие курорты на море

К лучшим пляжам Казахстана относятся Маракеш, Манила, Достар и Нур Плаза.

Манила - бесплатный пляж в Актау, плата берется за пользование туалетом, душем, лежаками. Есть развлечения: рестораны, катамараны, водные горки и другое.

Новый пляж Маракеш находится рядом с пляжем Манила, он бесплатный и благоустроенный. Зонты и шезлонги платные, есть водные развлечения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Нур Плаза - платный пляж в Актау, вход обойдется в 85-100 рублей. При этом за лежаки, зонты, туалеты платить уже не придется. На пляже дополнительно можно арендовать беседку с мангалом.

Достар также платный пляж, вход стоит 35-50 рублей, территория оснащена инфраструктурой, есть аквапарк. Душ, туалет, раздевалки бесплатные, лежаки и зонты - за отдельную плату.

В районе Мангистау на курорте Форт Шевченко расположен известный морской пляж Голубая Бухта. Найти его можно на мысе Тюбкараган, пляжи здесь соседствуют с портом.

Кендерли также находится в Мангистауской области, в 200 км от Актау, лечебно-оздоровительный комплекс предлагает не только пляжный отдых с песчаными пляжами, но и оздоровительные программы.

Поселок Курыке подойдет для самостоятельного отдыха, уединенного и бюджетного. Здесь пока нет развитой туристической инфраструктуры, но вскоре власти намерены превратить это место в большой курорт. В Курыке ведется добыча нефти, но есть и пляжи.

Пляжный отдых на озерах

Жители Казахстана часто предпочитают Алаколь Каспию. Озеро находится на юго-востоке страны, его уникальный химический состав влияет на цвет воды, он постоянно меняется и может быть как лазурным, так и фиолетовым.

На берегу расположены санатории и отели, вода в озере летом прогревается до комфортных плюс 25. Пляж на Алаколе черный, галечный.

Водохранилище Капчагай отличается ухоженными пляжами, красивой природой. Зон отдыха много, также много турбаз и отелей. Лучшее время для отдыха - конец лета.

Молодежь в Казахстане полюбила озеро Боровое. Оно находится в Акмолинской области, между горами Кокшетау и Астаной, и является одним из самых красивых в стране. Отдых на озере можно совместить с пешими прогулками по холмам.