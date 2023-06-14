Опубликовано: 12:29, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Акимат Мангистауской области

Список пляжей на Каспийском море, где можно купаться этим летом опубликовали в Казахстане. Большинство одобренных для купания пляжей в Казахстане - платные. Купаться разрешили на 38 пляжах летом 2023 года.

Пляжи в Казахстане, одобренные для летнего отдыха на море, назвали в департаменте по ЧС Мангистауской области - это единственный регион, который может похвастаться выходом к морю в Казахстане.

Специалисты летом 2023 года признали безопасными для отдыха 38 пляжей.

Пляжи Актау

Большинство лучших пляжей в Казахстане на море находятся в Актау - 21 локация. В список попали известные Манила, Достар, Нур Плаза, Чайка, Теплый пляж, Бриз и другие.

Почти все из подходящих для купания пляжей платные, так как относятся к отелям и базам отдыха. Вход на пляж обойдется минимум в 2 тыс тенге - это 350-400 рублей.

Три успешно прошедших проверку бесплатных пляжа на море в Актау:

городской «солдатский» пляж,

пляж в микрорайоне №1,

пляж в микрорайоне №7.

Другие пляжи на Каспийском море

В Каракиянском районе для купания пригодны 10 пляжей, это пляж «Курык» и пляжи баз отдыха Шагала, Фетисов, Геофизик и другие.

В Тупкараганском районе отдохнуть на море можно на пяти пляжах: Форт-Шевченко, Акшукур, Кызылозен, Баутино и пляж в поселке Сайын Шапагатов.

В Жанаозене купаться можно на двух пляжах, у баз отдыха Кендирли и Самал.

Где нельзя купаться?

Запрещено купаться в «Голубой бухте», в районе спуска от памятника Т.Шевченко, у водоканала «Шора», на пляже «Саура», а также в прибрежных зонах «43 км» трассы «Актау-Форт-Шевченко», 30-й км от города Форт-Шевченко до «Тамшалы», 20-й км от села Таучик до «Сартас», на участке от «Жыланды» по направлению к Кендерли и от местности «Токмак» по направлению к Кендерли. Также опасно заходить в море на участке от местности плавучей маневровой базы «Абай» по направлению к «Саржа» и в районе сельского округа Батыр.

В прошлом году Мангистауская область приняла 310 тыс туристов, на 6% больше, чем годом ранее. В 2023 году приморский региона рассчитывает на увеличение турпотока до 320 тыс человек.