Санатории в Казахстане. Где отдохнуть в 2023 году?

Всего в Казахстане 172 курортно-оздоровительных учреждения, в том числе санатории, профилактории, реабилитационные центры и другие. Большинство из них располагается в сельской местности, на природе. Почти 130 санаториев в республике - частные.
По статистике, в санаториях в Казахстане чаще останавливаются женщины.
Лидеры санаторно-курортного отдыха
Больше всего санаториев в Казахстане можно найти в Туркестанской области - 72 учреждения. В Акмолинской и Кызылординской области немногим более 10 санаториев, в остальных регионах предложений по оздоровительному отдыху значительно меньше. В Павлодарской области есть четыре санатория, в Мангистауской - три, в Алматинской - два.
Санатории Казахстана на Каспийском море
Приморские здравницы в Казахстане расположены в Мангистауской области.
«Шипагер» - знаменитый реабилитационный центр на берегу Каспийского моря. В санатории можно не только отдохнуть, но и пройти курс радоновых вод, парафиновых аппликаций, массажа или аппаратной физиотерапии.
Санаторий «Шагала» или «Чайка» находится в Актау и предлагает широкий спектр процедур с использованием минеральных вод.
«Кендерли» находится в 200 км от Актау в самом экологически чистом районе Мангистауской области. Современный оздоровительный центр раскинулся на мелководном заливе Каспия. К услугам постояльцев массаж, и физиотерапия, солярий, крытый бассейн, свежий морской воздух и песчаный пляж.