Санатории в Казахстане. Где отдохнуть в 2023 году?

Опубликовано: 15:53, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В санаториях любят отдыхать женщины, чаще всего учреждения расположены за городом и принадлежат бизнесу. Что еще стоит знать о санаторном отдыхе в Казахстане в 2023 году и где найти санаторий на море?

Всего в Казахстане 172 курортно-оздоровительных учреждения, в том числе санатории, профилактории, реабилитационные центры и другие. Большинство из них располагается в сельской местности, на природе. Почти 130 санаториев в республике - частные.

По статистике, в санаториях в Казахстане чаще останавливаются женщины.

Лидеры санаторно-курортного отдыха

Больше всего санаториев в Казахстане можно найти в Туркестанской области - 72 учреждения. В Акмолинской и Кызылординской области немногим более 10 санаториев, в остальных регионах предложений по оздоровительному отдыху значительно меньше. В Павлодарской области есть четыре санатория, в Мангистауской - три, в Алматинской - два.

Санатории Казахстана на Каспийском море

Приморские здравницы в Казахстане расположены в Мангистауской области.

«Шипагер» - знаменитый реабилитационный центр на берегу Каспийского моря. В санатории можно не только отдохнуть, но и пройти курс радоновых вод, парафиновых аппликаций, массажа или аппаратной физиотерапии.

Санаторий «Шагала» или «Чайка» находится в Актау и предлагает широкий спектр процедур с использованием минеральных вод.

«Кендерли» находится в 200 км от Актау в самом экологически чистом районе Мангистауской области. Современный оздоровительный центр раскинулся на мелководном заливе Каспия. К услугам постояльцев массаж, и физиотерапия, солярий, крытый бассейн, свежий морской воздух и песчаный пляж.