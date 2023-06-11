Что посмотреть в окрестностях Алматы: озера и горы

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Куда поехать из Алматы на природу, чтобы увидеть горные озера и глубокие каньоны, величественные хребты Северного Тянь-Шаня и цветные гор Атырау – расскажем в это материале.

После изучения города Алматы, расположенного на юго-востоке Казахстана, взоры приезжающих сюда туристов устремляются на Алматинскую область, граничащую с Киргизией и Китаем. Несмотря на то, что Алматы давно утратил административного центра Алматинской области, эта южная столица остается самым населенным городом страны. А поскольку Алматы выступает удобной отправной точкой для поездок в горы и на природу, это делает город идеальным местом для отдыха в Казахстане.

Так что, если вы ищете, куда съездить в Казахстане, чтобы было красиво, то Алматинская область - хороший выбор. Здесь расположены национальные парки и заповедники с живописными природными ландшафтами. Для посещения некоторых мест потребуется походная обувь и бронирование жилья поблизости, так как за один день управиться не получится, но затраченные усилия стоят того, чтобы увидеть незабываемые пейзажи.

Куда поехать из Алматы на природу?

Иле-Алатауский национальный парк

До Иле-Алатауского национального парка добраться из Алматы проще всего, с чем и связана его популярность среди местных жителей и туристов. На территории этого заповедника площадью более 200 тысяч га, расположенного к югу от Алматы, есть горы, альпийские луга, леса и озера. В этих местах обитает множество животных, включая такие редкие виды как снежный барс, бурый тяньшанский медведь и туркестанская рысь, а также более 170 видов птиц. Первые интересные локации парка начинают открываться уже через полчаса езды от Алматы.

Большое Алматинское озеро

Примерно в часе езды от Алматы в Иле-Алатауском парке находится одна из самых главных достопримечательностей региона. Большое Алматинское озеро - природный высокогорный водоем на высоте 2500 метров, на фоне которого открывается хребет Заилийского Алатау, входящего в горную систему Тянь-Шаня. Как и в случае со многими другими горными озерами его цвет меняется зависимости от времени года. Большую часть времени его воды синие, но сентябрь и октябрь - это обычно лучшее время, чтобы увидеть озеро в наиболее ярких бирюзовых оттенках, а в июле-августе оно наиболее полноводное. Однако, в Большом Алматинском озере запрещено купаться (хотя вода там и так холодная на такой высоте), ловить рыбу, да и вообще близко подходить к воде, так как оно служит источником питьевой воды для жителей Алматы.

Чарынский национальный парк

Примерно в трех часах езды (чуть меньше 200 км) от Алматы находится Чарынский национальный парк. По больше части сюда приезжают для того, чтобы полюбоваться на Чарынский каньон - одно из наиболее впечатляющих природных скальных образований в регионе с высотой скал до 300 м, возраст которых составляет около 12 млн лет. Это место прозвали "младшим братом" американского Гранд-Каньона, образовано из красных осадочных пород возрастом до 12 млн лет. Одно из лучших мест для изучения каньона находится внизу в "Долине замков", где можно посмотреть на красноватые скалы, возвышающиеся прямо над головой.

Кольсайские озера и озеро Каинды

Чтобы исследовать национальный парк Кольсайские озера необходимо преодолеть 300 км к востоку от Алматы. Казалось бы, долгий путь, но в ущелье Северного Тянь-Шаня, почти на границе с Киргизией, спрятаны три великолепных ледниковых озера, окруженных лесами и лугами. Однако для посещения самого верхнего Кольсайского озера необходимо получить разрешение от пограничников, поскольку оно ближе всего к границе.

На территории этого парка также находится озеро Каинды, еще одно очень живописное место. Это озеро выглядит так, будто он было здесь всегда, но оно образовалось только в 1911 году в результате оползня, перекрывшего реку после землетрясения. Многие едут к озеру Каинды ради того, чтобы своими глазами посмотреть, как стволы еловых деревьев поднимаются прямо из изумрудной воды. Лето - лучшее время для посещения этих, да и многих других горных озер Казахстана.

Национальный парк Алтын-Эмель: поющий бархан и цветные горы

Расположенный примерно в 250 км к северу от Алматы Алтын-Эмель известен своими живописными пейзажами, как горными, так и пустынными. Это один из крупнейших национальных парков в Казахстане и именно здесь можно встретить знаменитый поющий бархан. Это песчаный холм высотой до 150 метров и длиной до 3 км. Название он такое получил, потому что в ветреную и сухую погоду пески бархана создают низкий гул, который часто сравнивают с органной музыкой или даже летящим самолетом. Это звуковое явление, создаваемое трением песчинок друг об друга из-за ветра, можно услышать за несколько километров. При этом бархан не перемещается по пустыне, а остается на месте.

Еще одно чудо природы, которое можно наблюдать к востоку от национального парка Алтын-Эмель - это белые меловые горы Актау, отливающие бордовым, красным, розовым, желтым и оранжевым цветами, а есть даже синие и зеленые участки. Археологи находили здесь останки динозавров и других доисторических животных. В национальном парке также есть 700-летняя ива с легендой об отдыхающим под ней Чингисханом и Петроглифы Тайгак.