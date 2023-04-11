Что посмотреть в Астане

© Фото: с сайта Астаны

От шумных городов до бескрайних природных пейзажей - в Казахстане есть все. Здесь можно совершить восхождение на гору, прогуляться по степным просторам или отправиться в экскурсию по национальным паркам.

Казахстан становится все более популярным туристическим направлением среди российских путешественников. Одним из ключевых факторов растущего интереса стала возможность безвизового въезда на период до 90 дней; загранпаспорт тоже не нужен. Удивительная природа, богатое культурное наследие страны и близость к границам России также сыграли свою роль.

Увеличению туристического потока в Казахстан из России способствует и развитая инфраструктура транспортных коммуникаций. Между странами есть не только прямое авиасообщение, можно добраться поездом, автомобилем или даже автобусом (актуально для тех российских городов, которые расположены близко к границе с Казахстаном).

Почему стоит поехать в Астану?

Скорее всего, первый город, куда вы попадете в Казахстане - столичная Астана. Большинство туристов почти сразу едут к природным достопримечательностям и в Алматы, но если остановиться здесь хотя бы на пару дней, то облик Астаны заиграет новыми красками, надо только знать, где искать.

Современная архитектура

В разработке проекта генерального плана Астаны участвовал японский архитектор Кисё Курокава, построивший к тому моменту десятки футуристических зданий по всему миру, включая международный аэропорт Куала-Лумпура в Малайзии и новое крыло музея Ван Гога в Амстердаме.

План Курокавы привлек внимание многих других известных архитекторов, в том числе Нормана Фостера. Им были подготовлены проекты Дворца мира и согласия и торгово-развлекательного центра "Хан Шатыр" - самого большого шатра в мире.

Итальянский архитектор Манфреди Николетти разработал проект самой большой концертной площадки страны Центральный концертный зал "Казахстан".

Одним из последних интересных дополнений к эклектичному облику Астаны стал "Нур Алем", самое большое сферическое здание в мире, построенное американскими архитекторами Адрианом Смитом и Гордоном Гиллом к ЭКСПО-2017. Там располагается Музей энергии будущего, где восемь этажей посвящены различным видам энергии.

Какие самые интересные места в Астане?

Пройдитесь по одному из самых красивых мест Астаны - бульвару Нуржол, расположенному на левом берегу реки Ишим. Он как раз проходит от президентской резиденции до торгово-развлекательного центра "Хан-Шатыр".

Поднимитесь на вершину башни Байтерек, чтобы полюбоваться панорамным видом города. Ее дизайн был вдохновлен народной сказкой о священной птице, которая откладывала золотое яйцо (солнце) в кроне дерева жизни.

Откройте для себя историю и культуру страны в Национальном музее Казахстана - крупнейшем музее Центральной Азии с огромной коллекцией археологических объектов и артефактов, найденных в древних курганах. Кроме залов, посвященных историческим находкам, есть залы современного казахского искусства.

Посмотрите монумент "Казак ели", расположенный на главной площади страны. Рядом кроме национального музея можно увидеть Мечеть Хазрет Султан с самым большим куполом в Казахстане, Дворец мира и согласия с Президентским парком, Казахский национальный университет искусств, Дворец Независимости и Стену мира.

c сайта Астаны

Что необычного посмотреть в Астане?

Развлекательный центр Ailand (бывший "Думан") с аквапарком и самым отдаленным от океана огромным океанариумом

парк миниатюр “Атамекен”

Что еще сделать в Астане?

прокатитесь на лодке по реке Ишим, изучите набережную и пройдитесь по красивому пешеходному мосту “Атырау”.

покатайтесь на аттракционах в центральном парке “Астана”

оцените размах Центральной мечети города, самой вместительной мечети Центральной Азии

найдите старый город на правом берегу реки - полную противоположность современной застройке

сходите за покупками в торгово-развлекательный центр MEGA Silk Way

проведите вечер в Государственном театре оперы и балета “Астана Опера”