Куда поехать в Казахстане туристу

Граничащий с Россией Казахстан - самая большая страна, не имеющая выхода к Мировому океану. Кроме этого в Казахстане можно найти все: от великолепных видов на величественные каньоны, пустыни и массивные ледники до шумных современных городов и пляжного отдыха на озерах и побережье Каспия. Расскажем, что посмотреть в Казахстане и чем там заняться.

Российским туристам для путешествия в Казахстан не понадобится виза, если они не планируют оставаться на территории страны больше трех месяцев, причем пересечь границу можно даже по внутреннему паспорту. Въехать из РФ можно как по воздуху, так и по земле на машине, поезде или автобусе. Путешественники смогут приобщиться к туристическим активностям разного формата, включая экскурсионные туры, пляжный и санаторный отдых, а также треккинг и даже альпинизм.

Что посмотреть в Казахстане?

Крупнейший город страны Алматы - одно из лучших мест для того, чтобы начать путешествие по Казахстану. Расположенная в предгорьях Заилийского Алатау “южная столица” известна своими открыточными видами: высокие горы с заснеженными вершинами видно отовсюду. Здесь стоит прокатиться на канатке до горы Кок-Тобе, сходить в парк 28 гвардейцев-панфиловцев с высоким деревянным храмом и закупиться на Зеленом базаре. Передвигаться по городу удобно как на автобусе, так и на метро, можно взять напрокат велосипед или вызвать такси (есть Яндекс Go).

Алматы расположен на северных склонах горного хребта Северного Тянь-Шаня. Для прогулок можно выбрать Большое Алматинское озеро или Иле-Алатауский национальный парк, а можно сесть на городской автобус до самого большого в мире высокогорного катка "Медео" (на высоте почти 1700 метров над уровнем моря), откуда начинаются несколько трекинговых маршрутов. От “Медео” стоит прокатиться на подъемнике до горнолыжного курорта Чимбулак.

Когда вы изучите город, можно проводить целые дни в походах, возвращаясь лишь на ужин в одно из многочисленных кафе и ресторанов Алматы.

До Чарынского каньона, национального парка Алтын-Эмель (с поющим барханом и меловыми горами) и Кольсайских озер добираться подольше, но из Алматы все равно это делать удобнее, чем из других крупных городов.

Астана

Астана - футуристическая столица Казахстана, там много необычных зданий, выполненных признанными архитекторами. К главным достопримечательностям Астаны относится башня Байтерек, Национальный музей Казахстана, городской парк, центральная мечеть и ТРЦ "Хан Шатыр". Это вторая самая холодная столица в мире после Улан-Батора, хотя летом там бывает довольно жарко и сухо. Добираться сюда удобнее всего на самолете и поезде.

Актау

Построенный с нуля посреди пустынной местности Актау превратили в современный город. Главное его богатство - Каспийское побережье, изучить его наилучшим образом можно со скальной тропы, проложенной вдоль моря, и с городской набережной. Здесь можно не только полежать на пляже, но и заняться водными видами спорта. К тому же на полуострове Мангышлак расположены некоторые природные и религиозные памятники Казахстана. Самые известные места паломничества на полуострове - подземные мечети суфийских проповедников Бекет-Ата, Шопан-Ата и Шакпак-Ата.

Недалеко от села Шетпе, расположенного в сотне километров от Актау, есть две интересные природные достопримечательности.

Гора Шеркала, похожая либо на спящего льва, либо на юрту, смотря откуда любоваться.

Долина Шаров в урочище Тарыш, получившая свое название благодаря круглым скальным образованиям. Причем их размеры колеблются от совсем небольших шариков до гигантских валунов. Но добраться в эти удаленные места можно только на автомобиле.

Самые древние города Казахстана

Тараз

Расположенный у границы с Киргизией Тараз - самый древний город Казахстана (I век до н.э.). В 6 км от Тараза находится село Айша-Биби с мавзолеями Бабаджи-Хатун и Айша Биби XI-XII веков. Айша Биби - единственный мавзолей Средней Азии, сплошь покрытый терракотовыми плитками с резным или штампованным узором. С ним связана легенда о возлюбленной правителя Тараза, погибшей от яда змеи. Этот мавзолей стал для местных жителей символом вечной любви, куда пары приезжают в день их свадьбы. А мавзолей Бабаджи-Хатун был построен в честь служанки девушки.

Шымкент и Туркестан

Еще один древний город Казахстана - Шымкент - когда-то находился на Великом Шелковом пути. Переходивший от одних завоевателей к другим, в том числе к Чингисхану, сегодня Шымкент - современный город с отелями, ночными клубами, ресторанами и кинотеатрами. Особо внимание стоит уделить исторической части города. Из Шымкента стоит съездить в Аксу-Джабаглы - самый первый заповедник в Центральной Азии, к тому же включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В Аксу-Джабаглинский заповедник можно добраться из Шымкента на маршрутке за два часа. В сам заповедник стоит идти с гидом.

Туркестан также был важным торговым центром Великого Шелкового пути. Город был основан в V веке и со временем стал одним из исторических и культурных центров тюркского мира. Именно здесь находится мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави - исламского проповедника и основателя суфийского ордена. От Шымкента Туркестан находится примерно в двух часах езды на маршрутке.

Примерно в 45 км к северу от Туркестана находится средневековое городище Сауран. В 8 веке был разрушен монголами, но был отстроен заново и даже стал центром Белой Орды в 14 веке. Сауран был разрушен снова в 18 веке, а в начале 19 века уже полностью опустел.

Города недалеко от российской границы

Если поездка проходит на собственном транспорте, то недалеко можно проехать через Усть-Каменогорск (самый крупный город на востоке страны, расположенный в месте слияния рек Иртыш и Ульба), Павлодар или Семей на реке Иртыш. Особого интереса они не представляют, но тем, кто хочет лучше изучить страну, там стоит побывать. Если пересекать границу с РФ на северо-западе, то можно проехать через Уральск - самый древний сохранившийся город в европейской части Казахстана.