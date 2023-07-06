На море в Казахстан: где отдохнуть и сколько сейчас стоят туры?

Опубликовано: 19:26, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Rixos Water World Aktau

За границу - но без виз и загранпаспорта, отель 5 звезд "все включено" - но не в Турции. Короткий перелет и хороший климат. Чем привлекает туристов Казахстан и какие отели выбрать, чтобы сэкономить?

Казахстан вошел в топ-10 зарубежных пляжных направлений для отдыха летом 2023 года, сообщает "Слетать.ру". Почему россияне выбирают отдых на море в Казахстане и какие отели сегодня доступны?

Казахстан - относительно новое пляжное направление для российских туристов. Прежде всего он привлекает доступностью: отпуск в новом роскошном отеле 5 звезд "все включено" обойдется на 50% дешевле, чем в Турции.

Все морские курорты в Казахстане сконцентрированы в районе Актау, там же расположен и знаменитый люксовый Rixos Water World Aktau 5*. Единственный в стране курорт высокого класса работает по системе "все включено", неделя отдыха в нем в июле-августе на двоих обойдется в 220-240 тыс рублей, а Rixos в Анталии - минимум в 340 тыс рублей.

Около 90% российских туристов, которые едут на море в Казахстан выбирают этот отель. Но есть и другие, более бюджетные опции:

Silk Way Hotel 3*, Golden Palace 4*, Grand Nur Plaza Hotel 5* и Holiday Inn Aktau 4*, расположенные в городе,

Пляжный Holiday Inn Aktau Seaside 5* с безалкогольным "все включено",

Caspian Riviera Grand Palace 5*, стоящий на скалистом склоне у самого моря,

Renaissance Aktau Hotel 5* (Marriott), 150 м от Каспийского моря.

В эти отелях с питанием "завтрак" неделю вдвоем можно провести за 90-100 тыс рублей. Также можно найти санатории на побережье.

Многие отели в Казахстане привлекают и дополнительными бонусами: бесплатное посещение аквапарка, конные прогулки для детей, зимний сад, аквариумы.

Откуда можно полететь на отдых в Казахстан? Туроператоры предлагают перевозку не только из Москвы, но также из Казани и Екатеринбурга.

Плюсы отдыха в Казахстане:

короткий перелет (из Москвы три часа),

въезд по внутреннему паспорту, загран не нужен,

нет языкового барьера,

нет сильной жары,

доступные цены.

"Спрос на Актау имеет высокую эластичность по цене, то есть стоимость туров должна быть конкурентоспособной с другими направлениями. Поэтому каспийский курорт выдерживает конкуренцию со всеми среднемагистральными направлениями"

– FUN&SUN