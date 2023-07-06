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На море в Казахстан: где отдохнуть и сколько сейчас стоят туры?

На море в Казахстан: где отдохнуть и сколько сейчас стоят туры?
© Фото: Rixos Water World Aktau
За границу - но без виз и загранпаспорта, отель 5 звезд "все включено" - но не в Турции. Короткий перелет и хороший климат. Чем привлекает туристов Казахстан и какие отели выбрать, чтобы сэкономить?

Казахстан вошел в топ-10 зарубежных пляжных направлений для отдыха летом 2023 года, сообщает "Слетать.ру". Почему россияне выбирают отдых на море в Казахстане и какие отели сегодня доступны?

Казахстан - относительно новое пляжное направление для российских туристов. Прежде всего он привлекает доступностью: отпуск в новом роскошном отеле 5 звезд "все включено" обойдется на 50% дешевле, чем в Турции.

Все морские курорты в Казахстане сконцентрированы в районе Актау, там же расположен и знаменитый люксовый Rixos Water World Aktau 5*. Единственный в стране курорт высокого класса работает по системе "все включено", неделя отдыха в нем в июле-августе на двоих обойдется в 220-240 тыс рублей, а Rixos в Анталии - минимум в 340 тыс рублей.

Около 90% российских туристов, которые едут на море в Казахстан выбирают этот отель. Но есть и другие, более бюджетные опции:

  • Silk Way Hotel 3*, Golden Palace 4*, Grand Nur Plaza Hotel 5* и Holiday Inn Aktau 4*, расположенные в городе,
  • Пляжный Holiday Inn Aktau Seaside 5* с безалкогольным "все включено",
  • Caspian Riviera Grand Palace 5*, стоящий на скалистом склоне у самого моря,
  • Renaissance Aktau Hotel 5* (Marriott), 150 м от Каспийского моря.

В эти отелях с питанием "завтрак" неделю вдвоем можно провести за 90-100 тыс рублей. Также можно найти санатории на побережье.

Многие отели в Казахстане привлекают и дополнительными бонусами: бесплатное посещение аквапарка, конные прогулки для детей, зимний сад, аквариумы.

Откуда можно полететь на отдых в Казахстан? Туроператоры предлагают перевозку не только из Москвы, но также из Казани и Екатеринбурга.

Плюсы отдыха в Казахстане:

  • короткий перелет (из Москвы три часа),
  • въезд по внутреннему паспорту, загран не нужен,
  • нет языкового барьера,
  • нет сильной жары,
  • доступные цены.

"Спрос на Актау имеет высокую эластичность по цене, то есть стоимость туров должна быть конкурентоспособной с другими направлениями. Поэтому каспийский курорт выдерживает конкуренцию со всеми среднемагистральными направлениями"

– FUN&SUN

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