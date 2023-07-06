На море в Казахстан: где отдохнуть и сколько сейчас стоят туры?

Казахстан вошел в топ-10 зарубежных пляжных направлений для отдыха летом 2023 года, сообщает "Слетать.ру". Почему россияне выбирают отдых на море в Казахстане и какие отели сегодня доступны?
Казахстан - относительно новое пляжное направление для российских туристов. Прежде всего он привлекает доступностью: отпуск в новом роскошном отеле 5 звезд "все включено" обойдется на 50% дешевле, чем в Турции.
Все морские курорты в Казахстане сконцентрированы в районе Актау, там же расположен и знаменитый люксовый Rixos Water World Aktau 5*. Единственный в стране курорт высокого класса работает по системе "все включено", неделя отдыха в нем в июле-августе на двоих обойдется в 220-240 тыс рублей, а Rixos в Анталии - минимум в 340 тыс рублей.
Около 90% российских туристов, которые едут на море в Казахстан выбирают этот отель. Но есть и другие, более бюджетные опции:
- Silk Way Hotel 3*, Golden Palace 4*, Grand Nur Plaza Hotel 5* и Holiday Inn Aktau 4*, расположенные в городе,
- Пляжный Holiday Inn Aktau Seaside 5* с безалкогольным "все включено",
- Caspian Riviera Grand Palace 5*, стоящий на скалистом склоне у самого моря,
- Renaissance Aktau Hotel 5* (Marriott), 150 м от Каспийского моря.
В эти отелях с питанием "завтрак" неделю вдвоем можно провести за 90-100 тыс рублей. Также можно найти санатории на побережье.
Многие отели в Казахстане привлекают и дополнительными бонусами: бесплатное посещение аквапарка, конные прогулки для детей, зимний сад, аквариумы.
Откуда можно полететь на отдых в Казахстан? Туроператоры предлагают перевозку не только из Москвы, но также из Казани и Екатеринбурга.
Плюсы отдыха в Казахстане:
- короткий перелет (из Москвы три часа),
- въезд по внутреннему паспорту, загран не нужен,
- нет языкового барьера,
- нет сильной жары,
- доступные цены.
"Спрос на Актау имеет высокую эластичность по цене, то есть стоимость туров должна быть конкурентоспособной с другими направлениями. Поэтому каспийский курорт выдерживает конкуренцию со всеми среднемагистральными направлениями"
– FUN&SUN