Вестник Кавказа

Воронцовский парк преобразится в Крыму

Воронцовский парк преобразится в Крыму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Старинный Воронцовский парк, привлекающий посетителей в крымскую Алупку, подвергнется благоустройству в Крыму. Проекты изменений в его инфраструктеру уже разработаны.

Крымский Воронцовский парк, украшение Алупки, в будущем году станет еще более привлекательным для гостей, рассказал гендиректор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

По его словам, часть объектов парка будут благоустроены усилиями туркластера "Мрия".

"На 2025 год мы уже задумываемся над второй очередью развития Воронцовского парка"

– Саруханян

По словам гендиректора, специалисты уже разработали проекты, по которым будут вестись работы. По их итогам в Воронцовском парке можно будет прогуляться по обновленному приморскому променаду. Приведут в порядок и детский пляж. Привлекательным для туристов объектом станет и рыболовецкая артель.

Гендиректор добавил, что это еще не все: преображение ждет и ряд других локаций и объектов парка.

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