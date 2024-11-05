Воронцовский парк преобразится в Крыму

Старинный Воронцовский парк, привлекающий посетителей в крымскую Алупку, подвергнется благоустройству в Крыму. Проекты изменений в его инфраструктеру уже разработаны.

Крымский Воронцовский парк, украшение Алупки, в будущем году станет еще более привлекательным для гостей, рассказал гендиректор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

По его словам, часть объектов парка будут благоустроены усилиями туркластера "Мрия".

"На 2025 год мы уже задумываемся над второй очередью развития Воронцовского парка"

– Саруханян

По словам гендиректора, специалисты уже разработали проекты, по которым будут вестись работы. По их итогам в Воронцовском парке можно будет прогуляться по обновленному приморскому променаду. Приведут в порядок и детский пляж. Привлекательным для туристов объектом станет и рыболовецкая артель.

Гендиректор добавил, что это еще не все: преображение ждет и ряд других локаций и объектов парка.