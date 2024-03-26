Подняться на Ай-Петри можно будет на новой канатке в Крыму

Гораздо больше людей смогут посещать такой популярный туристический объект Крыма, как гора Ай-Петри, после того, как на ней будет построена новая, современная канатная дорога.

Знаменитая крымская гора Ай-Петри обзаведется новой канатной дорогой, о планах по ее строительству рассказал гендиректор курорта "Мрия" Самвел Саруханян.

По его словам, новая канатка сможет перевозить гораздо больше людей, чем ныне действующая, построенная еще в советские времена. Он назвал и точные цифры: проходимость дороги увеличится в 20-25 раз.

Гендиректор уточнил, что планируется возводить дорогу карусельного типа: на такой канатке несколько кабинок следуют друг за другом.

Саруханян добавил, что новое сооружение будет более устойчивым к ветру, чем существующая канатка, которая регулярно перестает работать во время плохой погоды.

Когда именно планируется реализовать проект, пока не известно. Гендиректор уточнил лишь, что сроки предполагается огласить в первом квартале будущего года.

"Сейчас изучается механика поставки оборудования, подготовки и запуска"

– Саруханян

Действующая канатная дорога ведет из поселка Мисхор на гору Ай-Петри. Она была запущена в конце 1980-х, и срок ее службы скоро приблизится к полувеку.