Гору Ай-Петри в Ялте очистят от незаконных построек

Власти крымской курортной Ялты взялись за наведение порядка у подножья пожалуй главной достопримечательности – горы Ай-Петри, которую местные "бизнесмены" превратили в торговую площадку, что вызывает недовольство не только туристов.

Главную достопримечательность крымской курортной Ялты – гору Ай-Петри, вернее – плато у ее подножья, скоро полностью очистят от незаконных строений, сообщила в своем Telegram-канале глава города Янина Павленко.

"При въезде на плато Ай-Петри приступили к глобальной чистке от незаконных строений. К сносу 24 объекта - кафе и прилегающие к ним летние площадки, навесы, хозпостройки. Все это много лет назад незаконно возвели на муниципальной земле, "шалманы" не только портили вид природной достопримечательности, но и вызывали массу нареканий ялтинцев и гостей города"

- Янина Павленко

Это отнюдь не означает, что плато после этого останется диким и неухоженным – территория поселка Охотничье, раскинувшегося у подножья горы, будет благоустроена инвестором, подчеркнула глава города.

Здесь разместятся кафе и зоны отдыха, которые будут оформлены в едином стиле, а на въезде уже в третьем квартале этого года будет установлен модуль для пожарной бригады, сотрудников муниципального контроля, правоохранителей и медиков. Все это обеспечит порядок и безопасность для отдыхающих, добавила Янина Павленко.