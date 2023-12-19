Канатка на Ай-Петри заработает в мае

Канатная дорога, соединяющая Мисхор с плато Ай-Петри в Ялте, не только наконец заработает в начале мая, но и подешевеет, правда – только для местных жителей, сообщила сегодня глава курортного города Янина Павленко.

Жители курортной Ялты и гости города уже 1 мая смогут прокатиться на обновленной канатной дороге на плато Ай-Петри, сообщила в своем Telegram-канале глава города Янина Павленко.

"Канатная дорога на Ай-Петри откроется 1 мая. По просьбе администрации стоимость билета для местных жителей будет ниже прежней"

- Янина Павленко

Знаменитая канатная дорога соединяет Мисхор с плато Ай-Петри, ранее ее передали в собственность республики, однако она была в довольно запущенном состоянии, и ее нужно было отремонтировать и благоустроить. Однако ремонт уникального объекта затянулся, поскольку для обеспечения нормальной работы канатной дороги потребовалась замена ряда ее узлов.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, одна из главных достопримечательностей Ялты, уникальная канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри", закрылась для посетителей в 2022 году. Уникальность 3-километровой канатной дороги, отметивший 35-летний юбилей, состоит в том, что от средней станции до зубцов Ай-Петри она не имеет ни одной опоры.