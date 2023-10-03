Канатка к Ай-Петри откроется в следующем году

Опубликовано: 14:48, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти крымской Ялты заверили туристов, что затянувшийся ремонт канатной дороги на вершину Ай-Петри все же завершится в следующем году.

Канатная дорога на гору Ай-Петри все же будет отремонтирована и откроется для туристов уже в будущем году, заявила глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Ремонт уникального объекта столкнулся с определенными сложностями, для обеспечения нормальной работы канатной дороги потребовалась замена ряда ее узлов, и инвестор уже закупает их, сообщает РИА Новости.

Напомним, одна из главных достопримечательностей Ялты, канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри", закрылась для посетителей в 2022 году. Уникальность 3-километровой канатной дороги, отметивший 35-летний юбилей, состоит в том, что от средней станции до зубцов Ай-Петри она не имеет ни одной опоры.