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Канатка к Ай-Петри откроется в следующем году

Канатка к Ай-Петри откроется в следующем году
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти крымской Ялты заверили туристов, что затянувшийся ремонт канатной дороги на вершину Ай-Петри все же завершится в следующем году.

Канатная дорога на гору Ай-Петри все же будет отремонтирована и откроется для туристов уже в будущем году, заявила глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Ремонт уникального объекта столкнулся с определенными сложностями, для обеспечения нормальной работы канатной дороги потребовалась замена ряда ее узлов, и инвестор уже закупает их, сообщает РИА Новости.

Напомним, одна из главных достопримечательностей Ялты, канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри", закрылась для посетителей в 2022 году. Уникальность 3-километровой канатной дороги, отметивший 35-летний юбилей, состоит в том, что от средней станции до зубцов Ай-Петри она не имеет ни одной опоры.

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