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Зимой на курорте "Эльбрус" заработают две новые канатные дороги

Зимой на курорте &quot;Эльбрус&quot; заработают две новые канатные дороги
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже в нынешнем зимнем сезоне на кабардино-балкарском горнолыжном курорте "Эльбрус" заработают две новые канатные дороги, которые доставят лыжников к восьми новым трассам.

Уже этой зимой для активных туристов на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) начнут работать две новые канатные дороги, сообщили в Минэкономразвития РФ.

"В районе станции "Мир" на всесезонном курорте "Эльбрус" в КБР... ведется строительство двух канатных дорог, каждая из которых сможет перевозить свыше 2 тыс туристов в час, а также прокладываются восемь новых трасс для катания протяженностью 6 км"

- Минэкономразвития России

Основные работы ведутся на высоте более 3 тыс м над уровнем моря, ход работ проинспектировал замминистра экономического развития Сергей Назаров, передает ТАСС.

"В текущем году задача минимум… - дополнительно запустить две канатные дороги и новые трассы для катания. Это достаточно амбициозная задача, и, несмотря на все сложности высокогорья, одна канатная дорога сегодня практически готова к пусконаладке, по второй подрядчик привлекает дополнительные ресурсы, чтобы выполнить все работы в срок"

- Сергей Назаров

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