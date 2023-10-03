Зимой на курорте "Эльбрус" заработают две новые канатные дороги

Уже этой зимой для активных туристов на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) начнут работать две новые канатные дороги, сообщили в Минэкономразвития РФ.
"В районе станции "Мир" на всесезонном курорте "Эльбрус" в КБР... ведется строительство двух канатных дорог, каждая из которых сможет перевозить свыше 2 тыс туристов в час, а также прокладываются восемь новых трасс для катания протяженностью 6 км"
- Минэкономразвития России
Основные работы ведутся на высоте более 3 тыс м над уровнем моря, ход работ проинспектировал замминистра экономического развития Сергей Назаров, передает ТАСС.
"В текущем году задача минимум… - дополнительно запустить две канатные дороги и новые трассы для катания. Это достаточно амбициозная задача, и, несмотря на все сложности высокогорья, одна канатная дорога сегодня практически готова к пусконаладке, по второй подрядчик привлекает дополнительные ресурсы, чтобы выполнить все работы в срок"
- Сергей Назаров