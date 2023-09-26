Акции на зимний отдых завершатся в октябре - туроператоры России

Опубликовано: 13:39, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Забронировать отдых на зиму рекомендуется до конца октября. Туроператоры поясняют: акции в рамках раннего бронирования на отдых за границей вскоре кончатся.

Тем, кто планирует отдохнуть зимой за границей, лучше успеть забронировать тур в ближайший месяц, затем акции раннего бронирования закончатся.

Сейчас россияне чаще всего бронируют туры за пару недель до поездки, строить более долгосрочные планы стало сложно, к тому же часто меняются курсы валют, от которых зависит стоимость поездки за границу, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Это вызвано, прежде всего, общей нестабильностью. В последнее время ситуация усугубилась скачками курсов валюты. Между тем, в октябре заканчиваются акции раннего бронирования по зарубежным странам, и лучше поторопиться, чтобы приобрести туры по действующим пока выгодным ценам»

– РСТ

Почему с покупкой тура не стоит затягивать? Туроператоры приводят следующие доводы:

в ноябре-декабре туры начнут дорожать, зима для большинства дальних направлений является высоким сезоном,

спрос на отдых растет, так как вновь активно путешествуют по миру китайские туристы,

неизвестно каким будет курс валют ближе к зиме.

Выгоднее всего зимой отправляться на отдых не на новогодние каникулы, а до или после них, советуют туроператоры.

Тем, кто хочет понежиться на пляжах в зимние месяцы, стоит присмотреться к путевкам на Кубу, в ОАЭ, Таиланд, Венесуэлу.