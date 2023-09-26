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Акции на зимний отдых завершатся в октябре - туроператоры России

Пляж в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"
Забронировать отдых на зиму рекомендуется до конца октября. Туроператоры поясняют: акции в рамках раннего бронирования на отдых за границей вскоре кончатся.

Тем, кто планирует отдохнуть зимой за границей, лучше успеть забронировать тур в ближайший месяц, затем акции раннего бронирования закончатся.

Сейчас россияне чаще всего бронируют туры за пару недель до поездки, строить более долгосрочные планы стало сложно, к тому же часто меняются курсы валют, от которых зависит стоимость поездки за границу, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Это вызвано, прежде всего, общей нестабильностью. В последнее время ситуация усугубилась скачками курсов валюты. Между тем, в октябре заканчиваются акции раннего бронирования по зарубежным странам, и лучше поторопиться, чтобы приобрести туры по действующим пока выгодным ценам»

– РСТ

Почему с покупкой тура не стоит затягивать? Туроператоры приводят следующие доводы:

  • в ноябре-декабре туры начнут дорожать, зима для большинства дальних направлений является высоким сезоном,
  • спрос на отдых растет, так как вновь активно путешествуют по миру китайские туристы,
  • неизвестно каким будет курс валют ближе к зиме.

Выгоднее всего зимой отправляться на отдых не на новогодние каникулы, а до или после них, советуют туроператоры.

Тем, кто хочет понежиться на пляжах в зимние месяцы, стоит присмотреться к путевкам на Кубу, в ОАЭ, Таиланд, Венесуэлу.

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