5 лучших развлечений в Абу-Даби этой осенью

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В Абу-Даби можно найти развлечения на любой вкус. Город на юго-восточном побережье Персидского залива может похвастаться захватывающим дух сочетанием пустынь, гор, пляжей, парков и дикой природы, что делает его идеальным местом для разнообразного и полного приключений отдыха.

Столица одноименного эмирата в ОАЭ предлагает множество захватывающих впечатлений и все необходимое для интересного отдыха. После посещения достопримечательностей шумных городов туристы могут перейти к захватывающим приключениям в пустыне и, наконец, исследовать очаровательный пляж Абу-Даби.

Абу-Даби может стать прекрасной альтернативой отдыха в столь популярном Дубае для тех, кто устал от шума и суеты любимца туристов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться в Абу-Даби

Посетить гоночную трассу Яс Марина

Трасса Яс-Марина - фантастическое место для туристов, любящих быстрые скорости. Это место принимает любителей как дружеского, так и соревновательного автоспорта и является одной из немногих трасс Формулы-1, которая проходит против часовой стрелки. Это один из лучших центров проведения автоспортивных мероприятий в Абу-Даби, предлагающий автолюбителям множество развлечений. К ним относятся вождение автомобиля, дрифт, драг-рейсинг, картинг и многое другое. В ноябре здесь пройдет Гран-при Абу-Даби 2023 года, посетителей которого ждут захватывающие гонки и живые музыкальные выступления.

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Посетить Большую мечеть шейха Зайда

Большая мечеть шейха Зайда – одна из самых знаменитых достопримечательностей этих краев. Она является самой большой мечетью в Объединенных Арабских Эмиратах и третьей в мире. По некоторым данным, площадь территории составляет 5 футбольных полей. Здесь же расположены самый большой в мире ковер ручной работы, площадь которого превышает 5,5 тысяч квадратных метров, а вес – 47 тонн. Семь люстр, главная из которых весит приблизительно 12 тонн, также заслуживают отдельного внимания. Стоит также отметить, что главная люстра долгое время считалась самой большой в мире. Её высота составляет 15 метров, а диаметр – 10.

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Посмотреть верблюжьи бега на ипподроме в Аль-Ватба

Путешественники в эти края также могут оценить местный верблюжий ипподром. На протяжении поколений верблюжьи бега являются неотъемлемой частью культуры страны, и посетители ипподрома в местечке Аль-Ватба могут стать свидетелями этого захватывающего зрелища. В прошлом победители верблюжьих забегов награждались предметами первой необходимости, такими как еда и домашний скот. Однако сегодня лучшие в гонке могут забрать домой щедрые призы, например, автомобили.

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Провести день в парке-развлечений Ferrari World в Абу-Даби

Еще одним местом в Абу-Даби, так или иначе связанным с гонками, является парк развлечений Ferrari World Abu Dhabi («Мир Феррари»). Это первый в мире тематический парк развлечений Ferrari, предлагающий посетителям беспрецедентные приключения с уникальными аттракционами, которые произведут впечатление даже на искушенного любителя аттракционов. Любители адреналина могут удовлетворить свою жажду захватывающих ощущений от перегрузки на таких американских горках, как Formula Rossa, которые считают самыми быстрыми в мире. Flying Aces в этом комплексе считают самой высокой петлей американских горок в мире. На территории парка есть активности и для любителей более спокойного времяпрепровождения. Здесь можно посоревноваться в картинге. На территории комплекса также расположено множество ресторанов.

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Посетить Лувр Абу-Даби

Лувр Абу-Даби расположен на острове Саадият в Абу-Даби. Это сооружение считается крупнейшим культурным проектом Франции, построенным за рубежом. Помимо интересных выставок, в музее представлены впечатляющие архитектурные проекты, которые могут по достоинству оценить любители искусства. Это первый универсальный музей в арабском мире. Его коллекции содержат экспонаты представителей различных культур и цивилизаций.