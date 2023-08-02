"Победа" запустит прямой рейс в Абу-Даби

Опубликовано: 6:53, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Победа" добавит в свое расписание второй рейс в ОАЭ. Сейчас самолеты летают из Москвы в Дубай, в октябре можно будет также добраться до Абу-Даби.

Российскую столицу и Абу-Даби осенью свяжет новый рейс - летать между городами планирует компания "Победа".

«Полеты по этому маршруту Москва (Внуково) – Абу-Даби начнутся 29 октября 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям»

– авиакомпания

В расписании перевозчика в настоящее время есть единственный рейс в Эмираты, самолеты ежедневно летают между Внуково и Дубаем.