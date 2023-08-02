РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Победа" запустит прямой рейс в Абу-Даби

&quot;Победа&quot; запустит прямой рейс в Абу-Даби
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
"Победа" добавит в свое расписание второй рейс в ОАЭ. Сейчас самолеты летают из Москвы в Дубай, в октябре можно будет также добраться до Абу-Даби.

Российскую столицу и Абу-Даби осенью свяжет новый рейс - летать между городами планирует компания "Победа".

«Полеты по этому маршруту Москва (Внуково) – Абу-Даби начнутся 29 октября 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям»

– авиакомпания

В расписании перевозчика в настоящее время есть единственный рейс в Эмираты, самолеты ежедневно летают между Внуково и Дубаем.

Дубай летом: лучшие торговые центры и акции

Дубай летом: лучшие торговые центры и акции

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version