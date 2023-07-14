Дубай летом: лучшие торговые центры и акции

Отдых в Дубае летом - это ад для пляжного туриста и рай для любителей шоппинга. В каких торговых центрах стоит побывать? Что особенного в летнем шоппинге? Почему стоит прятаться от жары в торговых центрах Дубая?

В Дубае летом стоит такая жара, что на воздухе днем можно находиться максимум полчаса. Зато в торговых центрах климат прекрасный, и есть не только магазины, но и кафе, кинотеатры, аквариумы и зоны развлечений.

Торговые центры

В Дубае десятки торговых центров, назовем самые популярные и интересные.

Dubai Mall - самый большой торговый центр в мире, он находится у подножья высочайшего небоскреба Burj Khalifa, внутри 1200 магазинов на любой вкус, каток, рестораны, кинотеатр с 22 залами. Также это торговый центр с огромным аквариумом и зоопарком подводного мира. Рядом с моллом расположен знаменитый поющий фонтан - удобно совместить посещение, фонтан включают по вечерам, раз в полчаса.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Mall of the Emirates - второй по популярности молл, есть как массовые бренды, типа Zara, так и люксовые, например Dior. Крыша торгового центра напоминает старинные вокзалы в Европе, узорчатый стеклянный купол особенно красив в дневные часы. Внутри молла есть не только магазины, но и горнолыжный курорт Sky Dubai, где есть пингвины, канатная дорога и ледовые горки.

Ibn Battuta Mall - самый необычный торговый центр Дубая, посетить его стоит, как минимум, ради приятной прогулки. Шесть зон торгцентра оформлены в стиле тех мест, где побывал арабский путешественник Ибн Батута: Египет, Тунис, Андалусия, Персия, Индия и Китай. В молле можно найти множество магазинов спортивных товаров, в том числе Decathlon, любимый H&M, а также дисконт Brands For Less.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Outlet Mall - крупный, расположенный в пустыне, торговый центр распродаж. От отелей до него часто организуют трансфер, поездка на городском автобусе с пересадками займет полтора часа, такси в один конец обойдется минимум в 70 дирхам (1,5 тыс рублей). Есть аутлеты брендов разной ценовой категории, по понедельникам часто дополнительные скидки.

The Outlet Village - еще один торговый центр-аутлет, также находится далеко от центра города, отличается красивой архитектурой. В нем представлены 240 магазинов разных брендов.

Dubai Festival City Mall - крупный торговый центр в районе аэропорта, множество магазинов, в том числе Zara, Marks&Spencer, арабские бренды, магазин IKEA.

Скидки летом 2023 года

В Дубае 29 июня стартовал шоппинг фестиваль Dubai Summer Surprises, он продлится до 3 сентября и обещает не только скидки и специальные предложения во многих магазинах, но и представления, конкурсы и яркие праздники.

В шоппинг фестивале этого года участвуют 500 различных брендов - порядка 4 тыс торговых точек.

Конечно, начало распродаж не означает, что магазины тотально распродают товары по бросовым ценам - фестиваль, в первую очередь, призван привлечь покупателей в низкий сезон. Однако выгодные предложения действительно есть, хотя в акциях участвуют не все бренды или только определенные категории товаров.

Отправляться в магазины лучше в будние дни, а больше всего людей в торговых центрах в Дубае традиционно в воскресенье.

Что купить в Дубае выгодно?

Путешественники из России во время отдыха в ОАЭ могут совершить действительно выгодные покупки, списки лучше составить дома. Так, из-за особенностей климата, в Дубае регулярно попадают на распродажи и в аутлеты те вещи, которые местным не нужны: кожаные куртки, сапоги и другая закрытая теплая обувь, качественные шерстяные свитера, пальто, объемные кожаные сумки, джинсы, джинсовки, куртки и пиджаки, пуховые жилеты.

В Эмиратах россиянам имеет смысл приобретать технику и гаджеты, например телефоны, смарт-часы. Покупать ли ноутбук в Дубае? На клавишах будут выгравированы английские буквы и арабские символы. Часто в магазинах электроники о специальной цене на товар расскажут, только если поинтересоваться - ярких желтых или красных ценников там почти не увидишь.

Парфюмерия - как восточная, так и мировых брендов, - и косметика также входят в интересы туристов. Обычно в магазинах большой выбор парфюмерии на любой вкус, а вот с декоративной косметикой могут возникнуть проблемы, так как в ОАЭ завозят другие оттенки, более насыщенные, которые редко подходят славянскому типажу.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дубае есть огромное количество магазинов ювелирных изделий, чаще всего украшения сверкают бриллиантами. Найти можно роскошные и необычные изделия, их продают не только в бутиках в торгцентрах, но и на специальном Золотом рынке.

Сильно низких цен в Эмиратах все же не стоит ждать: сказываются, в том числе, курсы валют. Дирхам в июле 2023 года стоит 24,5 рубля, тогда как в начале года он стоил 18-19 рублей.

На какие магазины обратить внимание?

В Эмиратах есть магазины любимых популярных брендов, которые ушли из России: Mango, H&M, Zara и тп.

Есть незнакомые бренды массмаркета: Splash, Lefties, Giordano, American Eagle и другие.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Купить бренды дешево можно в магазинах сети Brands For Less, это арабский вариант "Фамилии", а также в дисконт-магазинах.

Спортивные товары можно найти в нескольких сетях: Athlete's Co, Stadium Sports, Sports Market, магазин кроссовок Foot Locker. Также есть монобрендовые магазины известных марок.

Парфюмерия и косметика: Sephora, Faces, Debenhams, Bloomingdale's. Чаще всего цены в них одинаковые, отличается ассортимент.