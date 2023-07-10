Что делать в Дубае летом? Самые интересные места

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Дубае летом может быть провальным, если вы едете в ОАЭ главным образом ради пляжного отдыха. Чем же тогда заняться летом в Дубае и как выжить в жару?

Чистое море, золотой песок, впечатляющие небоскребы и шоппинг - так для многих выглядит идеальный отдых в Дубае. Летняя жара может расстроить половину планов туриста - находиться на открытом воздухе практически невозможно. Что делать в Дубае, если нельзя загорать и купаться целыми днями?

Стоит ли ехать в Дубай летом на отдых?

Если цель - пляжный туризм, то нет.

Если хочется проводить пару часов у бассейна, а потом заниматься шоппингом, посещать аквариумы, парки аттракционов и необычные музеи - да.

Большие скидки на туры летом позволят отдохнуть в шикарном отеле по выгодной цене, а небоскребы вокруг, арабы в белоснежных одеждах и ближневосточная кухня наполнят впечатлениями.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как в Дубае летом?

Чтобы понимать, насколько в Дубае летом жарко, приведем факты:

чайки улетают в апреле в более прохладные места,

в мае закрываются парки под открытым небом: сад цветов Miracle Garden, международная ярмарка Global Village, глэмпинг Terra Solis и другие,

ультрафиолетовый индекс в Дубае достигает максимума по шкале ВОЗ - 12 единиц,

днем жара часто поднимается выше 45 градусов, что превышает допустимые максимальные значения для человека,

летом даже ночью редко бывает прохладнее 30 градусов, которые, с учетом влажности, ощущаются как 36,

пляжи могут закрыть для купания в дневные часы из-за чрезмерной температуры - как воздуха, так и воды в море,

море нагревается до 35 градусов, в такой воде велик риск перегреться за несколько минут, в разы повышается нагрузка на сердце.

Что можно делать в Дубае летом?

Море - коротко в первые часы после рассвета или ночные купания.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шоппинг - летние скидки и акции можно найти во всех торговых центрах.

Развлечения - музеи, аквариумы, зоопарки, аттракционы, кино.

Активность - зимние виды спорта: лыжи, сноуборд, коньки, дайвинг в закрытой трубе, боулинг, гольф.

Музеи Дубая

Самые интересные музеи:

Museum of the Future - Музей будущего

Мечеть Джумейра - единственная, открытая для туристов-немусульман

Музей Дубая - крепость Аль-Фахиди, знакомит с бытом и традициями местного населения

Museum of Illusions Dubai - Музей иллюзий

Золотая рама в парке Zabeel - экспозиция посвящена развитию Эмирата, наверху есть смотровая.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Билеты во все музеи лучше покупать онлайн и заранее, сложнее всего обычно попасть в Музей будущего, расположенный в здании в форме тора.

Аквапарки

Аквапарк Legoland Water Park подойдет для больших и маленьких любителей конструкторов Lego, на территории не только водные горки и охлаждаемые бассейны, но и другие развлечения.

Знаменитый аквапарк Aquaventure на острове Пальма на территории отеля Атлантис. На территории множество водных аттракционов, в том числе высочайшая в мире горка и самая длинная водянка горка всей семьи. Он считается лучшим в мире и занимает 17 га, имеется свой пляж.

Рядом с отелем в форме паруса Burj al Arab находится аквапарк Wild Wadi, его оформление тематическое и отсылает к арабским сказкам о Синдбаде-мореходе.

Крытые развлечения

Аквариум в Dubai Mall - огромный аквариум занесен в Книгу рекордов Гиннеса, здесь можно наблюдать огромных скатов и акул, гуляя по подводным тоннелям.

Огромный парк развлечений IMG Worlds of Adventure - тематические зоны, связанные со вселенной «Мстителей», «Парк Юрского периода» и другими, аттракционы, в том числе весьма экстремальные, яркие шоу.

Miracle Garden - парк бабочек на территории парка цветов, парк цветов под открытым небом на лето закрывается. Бабочки обитают в закрытом помещении.

Зоологический музей The Green Planet - в необычном здании на огромном дереве расположились сотни птиц, ленивцы, лемуры и многие другие животные.

Зимние виды спорта, когда на улице плюс 45, могут стать приятным развлечением: крупный горнолыжный курорт Sky Dubai, каток Dubai Ice Rink и другие катки расположены в торговых центрах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Комплекс Stargate - 5 зданий-планет: Марс, Сатурн, Луна, Земля, НЛО. В каждом свои шоу, игры и развлечения.

В нескольких локациях можно поиграть в боулинг, самый крупный Dubai Bowling Center. Попробовать себя в гольфе можно на крытых балкончиках в Emirates Golf Club, лучше приходить минимум вчетвером.

Что делать в Дубае ночью?

Во-первые, торговые центры, а также развлечения внутри них, работают допоздна, некоторые в выходные - даже до часу ночи.

Во-вторых, от заката и до рассвета открыты четыре пляжа: Sunset Beach, Jumeirah 2, Jumeirah 3, Umm Suqeim. Купаться можно, вода не освежит, но опыт точно будет интересный.

В-третьих, можно приобщиться к ночной жизни города. В туристических местах, а также в крупных отелях работают бары, пабы, рестораны, в некоторых заведениях играет живая музыка - выступают джаз-бенды, европейские музыканты играют хиты мировой музыки. В будние дни во многих заведениях можно найти акцию Ladies Night, уточнить где действуют спецпредложения можно на одноименном сайте.

Чем еще заняться в Дубае летом?

Дубайская Венеция Souk Madinat - сеть искусственных каналов, в центре которых расположился небольшой торговый центр в духе арабского базара. Здесь можно купить сувениры, посидеть в кафе или прокатиться на лодке по воде.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно сходить в кино 4D, необычный киносеанс порадует и детей и взрослых. Фильмы идут на английском или с субтитрами на английском.

Спа-процедуры - в спа летом в Дубае можно найти очень выгодные предложения.

Deep Dive Dubai - самый глубокий в мире бассейн приглашает на дайвинг, дорогое, но впечатляющее развлечение.

Также можно подняться на смотровую башни Burj Khalifa, отправиться на концерт в Dubai Opera, погулять по золотому рынку Gold Souk.