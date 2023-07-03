Дубай летом: как отдыхать и одеваться в жаркую погоду?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полезные лайфхаки для туристов: что нужно знать о погоде и море в Дубае, какой месяц выбрать для отдыха, какую одежду взять в отпуск. Зачем стоит ехать в Дубай летом?

По данным туроператоров, около 200 тыс россиян выбрали ОАЭ для отдыха этим летом, из них свыше 100 тыс - отдохнут в Дубае. Такой же ситуация была в прошлом году. Россиян влекут экзотичность направления, огромные скидки на туры, особенно если отдых планируется с ребенком, и теплое, очень теплое море.

Как отдыхать в Дубае летом?

Летний отдых в Дубае имеет свои особенности и может разочаровать, если не подумать заранее о том, для чего именно вы собираетесь в отпуск. Вариант пляж-отель в Дубае не работает так, как в привычных Турции или Египте.

Для того, чтобы отпуск прошел интересно и хорошо, нужно быть готовыми самостоятельно ездить по паркам развлечений, музеям и торговым центрам, вставать пораньше, не пытаться получить бронзовый загар и пить много воды.

Лайфхак: на улицах, пляжах, в торговых центрах и в метро Дубая можно найти автоматы, в которых бесплатно можно набрать холодной питьевой воды в свою тару. Это значит, что стоит один раз купить бутылку воды, а затем сохранить ее при себе и регулярно пополнять на таких станциях.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Режим дня туристам лучше всего строить так:

ранний подъем,

30-60 минут на пляже или у бассейна (здесь можно провести больше времени, вода в бассейнах охлаждается, а зонты дают тень),

завтрак,

дневной отдых,

поездка в развлекательные или торговые центры,

ужин,

вечернее купание.

Погода в Дубае летом

В летние месяцы в Дубае, как и в целом в ОАЭ, стоит изнуряющая, опасная жара - столбики термометров часто поднимаются выше 40-45, даже в середине ночи воздух редко остывает до 30 градусов.

Насколько жарко в Дубае? Туристы часто не осознают, что значит плюс 40 - опыт отдыха в жарких Турции и Египте заряжает оптимизмом. Однако в ОАЭ значительно жарке, местные жители ездят в Египет и Турцию летом, чтобы немного остыть.

Несмотря на то, что ОАЭ - пустыня, летом там очень влажно, до 90%. Откуда берется влажность? Жарко настолько, что море активно испаряется, влага остается в воздухе, что делает жару еще менее переносимой. Чем жарче, тем выше поднимается влажность, достигая пика в начале августа.

Жара в Дубае переносится тяжело, все дело во влажном климате - смело прибавляйте 6-9 градусов к тому, что говорится в прогнозе на день. Ощущаться 35 градусов будут как 43.

Влажная жара гораздо опаснее сухой: влага в окружающей среде обманывает организм, и он не может эффективно потеть и охлаждаться, получается парниковый эффект в отдельно взятом организме. Именно поэтому в ОАЭ очень высок риск именно теплового удара, а не солнечного.

Тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания или плохо переносит жару, летний отдых в Дубае категорически не рекомендуется. Отдых с маленькими детьми в таком климате - тоже не лучший вариант, по крайней мере пляжный.

Лайфхак: наименее жаркий летний месяц в Дубае - июнь. Летний отдых в Дубае в июне - лучший из возможных вариантов для тех, кто заинтересован именно в пляжном туризме. В начале июня и воздух, и море еще не такие горячие, как в июле и августе.

Как одеваться в жару?

Независимо от того, будете ли вы посещать пляжи или сконцентрируете внимание на магазинах и развлечениях в закрытых помещениях, есть универсальные вещи, которые стоит взять с собой и надевать в Дубае. К ним относятся рубашки или туники - натуральная просторная верхняя одежда, закрывающая плечи и руки. Дело совсем не в местной культуре, в Дубае очень лояльно относятся к нарядам приезжих, часто женщины - русские, филлипинки, африканки и другие - одеваются в Дубае куда откровеннее, чем даже у себя на родине.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Закрытая одежда нужна:

чтобы защититься от солнца, чтобы защититься от кондиционеров.

В Дубае кондиционеры работают повсюду: в отелях, магазинах, ресторанах, метро, трамвае, автобусе, такси, в переходах и даже на автобусных остановках. Это не роскошь, а способ выжить в раскаленной пустыне. Поэтому сильно открытая летняя одежда может не пригодиться.

Универсальный наряд туриста выглядит так:

майка,

легкая рубашка,

сандалии или кроссовки,

шорты/легкие брюки/юбка.

Лайфхак: учитывая жару и влажность, к выбору обуви для отдыха стоит отнестись внимательно. Лучше всего выбирать тряпичную обувь или резиновые шлепки. Кожаные изделия в такую погоду ведут себя непредсказуемо.

Море в Дубае

Персидский залив - в ОАЭ его называют Арабским - омывает Дубай. Вода в нем очень соленая, жжет глаза. Большинство эмиратов ОАЭ имеют выход к Персидскому заливу. Исключение - Фуджейра, она расположена с другой стороны Аравийского полуострова и омывается Оманским заливом, напрямую связанным с Индийским океаном.

Персидский или Арабский залив - мелкий, поэтому прогревается активнее. Самое теплое море в Эмиратах можно найти в Абу-Даби и Дубае, сказываются особенности береговой линии и наличие искусственных островов, изменивших морские течения и естественный рельеф дна.

Такие особенности на руку тем, кто отдыхает в Дубае зимой, летом же море на этом курорте прогревается до 35 градусов. Неопытным путешественникам настолько теплое море может казаться привлекательным. На деле же вода в море по температуре напоминает набранную дома горячую ванну. Учитывая 40-градусную жару, купание в такой воде не освежает, а даже наоборот. В разгар лета на пляжах Дубая могут появиться красные флаги, означающие запрет на купание. В настолько горячей морской воде перегреться можно за считанные минуты - у соленой воды другая теплоемкость.

Посещать пляжи в Дубае летом лучше всего ранним утром, это самое комфортное время.

Лайфхак: наиболее «прохладная» вода чаще всего находится прямо у берега, на мелководье, на глубине 2 метра и далее она становится горячее - все потому, что мелководье за ночь успевает хоть немного остыть, а более плотные слои морской воды держат температуру и днем и ночью.

Кстати, купаться можно и по ночам - для купаний под луной, а точнее с заката и до восхода, - открыты в Дубае летом 2023 года несколько пляжей:

Sunset Beach,

Jumeirah 2,

Jumeirah 3,

Umm Suqeim.

На каждом из пляжей установлены прожекторы, так что купание происходит не в полной темноте. На пляжах дежурят спасатели.

На многих пляжах в Дубае можно найти душ, но температура воды в нем не регулируется и зависит от погоды: зимой она будет бодрящей, а летом - горячей, так что освежиться после морского купания не получится. Прежде чем купать ребенка, стоит проверить не закончится ли омовение плачем.

Активное солнце

UF-индекс в Дубае летом достигает критических 12 единиц, это максимум по шкале ВОЗ. В такую погоду не спасают ни тень, ни шляпа, ни защитный крем - нужно оставаться в закрытом помещении.

Насколько в Эмиратах активное и опасное солнце, можно судить по тому, как быстро ультрафиолетовый индекс набирает обороты: например, в июле солнце встает в 05.30, в 09.00 утра уф-индекс достигает 5, а через час, уже в 10.00, - 8 единиц. В районе полудня он добирается до 12, в это время на улицах не увидишь даже местных. На летний сезон даже уличных рабочих, привычных в такому климату, обязуют делать перерыв на три-четыре часа и уходить с палящего солнца.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опускается уф-индекс до приемлемого около 16.00, но это точно не время для пляжа - активность солнца спадает, но сейчас воздух и город максимально раскалены после солнечного дня, которых в Дубае 355 в году.

Солнце в ОАЭ такое яркое и жгучее, что хорошие солнцезащитные очки - важное средство для выживания, иначе можно получить ожог сетчатки.

Лайфхак: для пляжного отдыха лучше выбирать средства с СПФ (Sun Protection Factor) для серферов. Они всегда качественно защищают, имеют высокий фактор, и являются водостойкими. Голову лучше защищать не соломенной шляпой, а панамой или кепкой из ткани, в ней можно и купаться, оберегая голову от горячего солнца.

Можно ли ехать в Дубай в июле?

Отдохнуть в Дубае можно в любое время года, но июль и август - самые жаркие месяцы. Если вы хорошо переносите жару, равнодушны к морю и хотите основательно закупиться на распродажах или побаловать себя спа-процедурами - это самые подходящие месяцы.

Распродажи летом устраивают не только торговые центры, но и отели, и работающие при них спа. Плюсом отдыха в Дубае в несезон является небольшое количество туристов и привлекательные цены на туры - можно отдохнуть в шикарном отеле по выгодной цене.

Для того, чтобы походить по магазинам и поплавать в бассейне отеля, можно взять недельный тур.

Лайфхак: уточните сразу, ходят ли шаттл-басы от отеля до популярных шопинг-моллов и аутлетов