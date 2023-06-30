Поток россиян в ОАЭ летом бьет рекорды

Опубликовано: 16:54, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Второе лето подряд россияне проявляют большой интерес к отдыху в ОАЭ. Самыми соблазнительными являются цены - летом в Дубае можно отдохнуть дешевле, чем в Турции. Какие еще Эмираты выбирают россияне и что предлагают на лето 2023 года турфирмы?

Туристы из России охотно выбирают ОАЭ для летнего отдыха - их привлекают низкие цены на туры и экзотичность направления и высокий уровень сервиса.

В прошлом году турпоток из России в Эмираты был рекордным, около 20% отдыхающих прибыли в ОАЭ именно в летние месяцы. Летом 2023 года спрос на туры в ОАЭ высок, и может установиться новый рекорд. Хотя конкуренцию этому направлению составляют подешевевший Египет и новые туры в Азию.

"Основная привлекательность летом, конечно, в ценах. На пакеты скидки доходят до 70%, гостиницы и многие развлекательные объекты делают бесплатное проживание для детей и посещение развлекательных объектов"

– компания Space Travel

Туристы предпочитают отдыхать в Дубае, 30-60% продаж приходится на этот эмират, далее идет Рас-эль-Хайма. Остальные эмираты, такие как Абу-Даби, Шарджа, Аджман, Фуджейра и другие, имеют примерно равный спрос.

Россиян не смущает 40-градусная жара - 95% туристов запрашивает именно пляжные туры. Всего за лето в Эмиратах может отдохнуть до 200 тыс российских туристов.

"Скидки от топовых отелей достигают 60%. Бесплатно можно сделать апгрейд питания… Также есть акция «Дети с родителями проживают и питаются бесплатно». То есть можно позволить себе больше за приемлемые деньги. ОАЭ из люксового направления летом стали доступным массовым направлением с высочайшим уровнем сервиса, что и привлекает туристов"

– компания "Интурист"

Какие цены на отдых в Эмиратах?

Цены на туры в ОАЭ летом 2023 года остаются на уровне прошлогодних или даже немного ниже. Россияне чаще всего едут в Эмираты на 7-10 дней.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почти в два раза дешевле, чем зимой, когда в Эмиратах высокий сезон, сейчас можно отдохнуть на Пальме в Дубае, тур на 6 ночей в люксовый отель Raffles The Palm Dubai 5* Deluxe на семью из трех человек сейчас обойдется в 235 тыс рублей, на октябрь цена начинается от 540 тыс рублей.

Также родители с ребенком могут за 252 тыс рублей провести 7 ночей в отеле Hilton Dubai Jumeirah Beach 5* с питанием полный пансион.

Путевки в Шарджу и Фуджейру на троих стоят около 138 тыс рублей на 7 ночей, питание «все включено», отель 4 звезды.

Недельный отдых в июле в отеле Holiday International Sharjah (Beach) в Шардже на троих стоит от 126 тыс рублей.

Помимо выгодных цен на туры, привлекает в Эмиратах и фестиваль скидок Dubai Summer Surprises. Летом 2023 года он начался 29 июня, сообщает АТОР.