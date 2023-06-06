Как сэкономить на поездке в Дубай летом и стоит ли ехать?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летом популярность ОАЭ в качестве туристического направления снижается. Поэтому с целью привлечения туристов эмиратские отели и авиакомпании на летний период обычно объявляют специальные акции. Каковы условия въезда в ОАЭ для россиян, как подать заявку на бесплатное проживание в Дубае, какая там погода летом – рассказываем в этом материале.

Хотя высокие дневные температуры и влажность по вечерам пугают не всех, подавляющее число отдыхающих предпочитает приезжать сюда весной или осенью. В этой связи в ОАЭ идут на разные ухищрения. Например, авиакомпания Emirates предлагает своим клиентам, которые полетят в Дубай как в конечную точку пребывания или транзитом, бесплатное проживание в дубайском отеле на протяжении одного или пары дней.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как подать заявку на бесплатное проживание в Дубае?

Летом цены на проживание в отелях Дубая часто снижаются, но какой бы короткой ни была поездка, из-за высокой стоимости жизни в городе не будет лишним сэкономить. Для транзита это особенно удачный вариант.

У Emirates уже есть программа стоповера, когда на время остановки в Дубае вам предоставляют бесплатное проживание в отеле, но только в том случае, если в ваше конечное место назначения нет более ближайших рейсов, на которых можно улететь. На летнее время эта программа расширяется: теперь в отеле бесплатно можно пожить в любом случае. Но необходимо соблюсти два критерия.

забронировать рейс туда-обратно (не по групповому тарифу) до 11 июня 2023 г.

обратный вылет из Дубая или через Дубай нужно совершить до 31 августа 2023 г.

продолжительность остановки в Дубае - минимум 24 часа

Пассажиры первого и бизнес-класса смогут провести две ночи в пятизвездочном отеле 25hours Hotel Dubai One Central, а также бесплатный личный трансфер. А пассажиры эконома получат одну ночь в четырехзвездочном отеле Novotel Trade Center Dubai.

После бронирования рейса турагент или самостоятельные путешественники должны отправить заявку по электронной почте с ФИО, кодом бронирования, датой прибытия, контактным номером и адресом электронной почты для связи.

Если стоповер в Дубае длится от 10 до 24 часов, у этой авиакомпании все еще можно воспользоваться услугой Dubai Connect.

Emirates периодически предлагает своим клиентам и другие бонусы, типа бесплатного доступа на небоскреб Бурдж-Халифа и экскурсии на катерах, а также множество скидок в рестораны, аквапарки и другие места при предъявлении посадочного талона.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транзит через Абу-Даби

Другая эмиратская компания Etihad предлагает выгодные условия для транзитной остановки в Абу-Даби сроком от 24 часов до двух ночей. Путешественникам доступно бесплатное проживание в трех- и четырехзвездочном отеле на протяжении одной или двух ночей, но поездка должна быть совершена до конца этого года. При транзите сроком от 10 до 24 часов действует программа Transit Connect с размещением недалеко от аэропорта. Однако, в Курбан-байрам и в Дни такбира ат-Ташрик (28 июня -1 июля) это предложение не действует.

Погода в Дубае летом

Для российских туристов в ОАЭ лето длится круглый год, но по сути летнее время в Дубае - с мая по октябрь. В июне средний дневной максимум температуры в Дубае составляет 39,8°C, ночной - 27,7°, а средняя температура моря - 31,7°C.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В июле становится еще жарче: средняя дневная максимальная температура в Дубае в июле составляет 41,3°C днем, 30,4° C ночью и 32,7°C воды (средние значения)

А самый жаркий месяц в Дубае - август. К тому же, с августа по сентябрь здесь наиболее влажно. Средняя дневная температура в августе здесь составляет 35,3°C, а по факту это обычно +40,2°C. И даже ночью температура на самом деле не опускается ниже 30°C, а температура моря в среднем - 33,1°C.

К сожалению, из-за такой жары активность на открытом воздухе в дневные часы ограничена и многих это разочаровывает. Но пребывание в Дубае летом можно скрасить вечерними и ночными экскурсиями, а также шоппингом и множеством других активностей в торговых центрах, тематических парках и музеях.

Так что неудивительно, что именно весь август в Дубае будет проходить ежегодный фестиваль шоппинга Dubai Summer Surprises с очень большими скидками, лотереей и тематическими неделями.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Важно понимать, для чего именно ехать, если ради классического отдыха с постоянным купанием в море и беспрепятственным осмотром достопримечательностей, то стоит подождать более комфортных по температуре месяцев. Но если вы хотите устроить шоппинг, приобщиться к ночной жизни Дубая и хорошо переносите сильную жару, с которой вы все равно столкнетесь, даже несмотря на то, что в ОАЭ повсюду кондиционеры, то можно рассмотреть поездку летом.

Условия въезда в ОАЭ для россиян

Туристы из РФ могут без оформления визы находиться в ОАЭ на протяжении 3 месяцев каждые полгода. В аэропорту ставится штамп в загранпаспорт, который должен действовать хотя бы полгода с момента предполагаемого выезда из ОАЭ. Также при въезде обычно просят показать страховку на время пребывания в Эмиратах. Кроме Emirates в ОАЭ из России можно улететь прямым рейсом с Air Arabia и Flydubai, а также российскими “Аэрофлот”, “Азимут” и “Победа”.