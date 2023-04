7 мест, которые нужно посмотреть в Дубае

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дубай, крупнейший город ОАЭ и коммерческая столица страны, представляет собой оазис, который впечатляет своей футуристической архитектурой и яркой культурной жизнью.

Когда лучше ехать в Дубай

Дубай славится жарким климатом с солнечной погодой в течение всего года. Пик туристического сезона в Дубае приходится на период с ноября по март, когда погода более прохладная и приятная. Средняя максимальная температура - 25 градусов, а минимальная - 14 градусов. На улицах могут быть толпы туристов, а цены в этот период будут на пике. Поэтому рекомендуется бронировать жилье и авиабилеты заранее.

С апреля по июнь число туристов уменьшается, а цены на проживание и развлечения становятся более доступными, поскольку в апреле температура воздуха начинает повышаться. Она может варьироваться от 39 до 22 градусов. Еще меньше туристов с июля по октябрь, а цены на проживание и развлечения намного доступнее. В эти месяцы в Дубае изнуряющая жара и высокий уровень влажности, при этом температура колеблется от 41 градуса до 30 градусов.

Как передвигаться по городу

Международный аэропорт Дубая находится примерно в 24 км от центра города. По прибытии для того, чтобы добраться до желаемого места назначения, путешественники могут выбирать между такси, общественными автобусами, шаттлами или трамваями.

Как одеваться

Еще один важный момент – одежда. Туристам следует носить одежду, закрывающую плечи и колени, не слишком обтягивающую или открытую.

Какую еду попробовать

Кулинарная жизнь города разнообразна, но самые популярные блюда в Дубае - это традиционные деликатесы, такие как, например, лукаймат, аль-мадруба, а также блюдо салуна и бирьяни.

Чем заняться в Дубае

Прокатиться на лодке вдоль залива Dubai Creek

Залив находится в самом сердце Дубая, пересекая хребет города и разделяя его на районы Дейра и Бур-Дубай. Эта водная артерия была центром торговли с начала XX века, благодаря своей роли естественного порта. Сегодня посетители могут исследовать залив на борту традиционной деревянной лодки (абра) или же лодки доу. В этом районе также находятся традиционные рынки Дубая, где покупатели могут купить золото, специи и текстиль.

Отправиться в сафари по пустыне

Дубайская пустыня - одно из самых популярных мест развлечений среди туристов. Ее предлагают посетить несколько туристических компаний в Дубае. Можно выбрать катание на верблюдах, катание по дюнам, сэндбординг, катание на квадроциклах и шоу соколиной охоты. Дубайские сафари по пустыне обычно проводятся во второй половине дня, и они длятся около 6 часов, заканчиваясь ужином-барбекю с традиционной развлекательной программой.

Совет: на сафари лучше надеть носить свободную одежду и обувь с закрытыми носками. Также рекомендуются солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.

Посмотреть фонтаны Дубая

Дубайский фонтан находятся прямо напротив торгового центра Dubai Mall и напротив небоскреба Бурдж-Халифа. Он стреляет струями воды на высоту до 150 метров, создавая при этом захватывающее зрелище со светом и музыкой. Посетители могут наблюдать за ним каждый день с 18:00. Посмотреть на фонтан можно из разных мест, например, со стороны набережной торгового центра Dubai Mall и парка Бурдж. Те, кто хочет посмотреть на шоу фонтанов поближе, могут отправиться на прогулку по Дубайскому озеру у фонтанов или заплатить за доступ к Дубайскому фонтанному променаду.

Отправиться за покупками в торговый центр Dubai Mall или Mall Of The Emirates

Dubai Mall и Mall of the Emirates считаются двумя крупнейшими торговыми центрами в мире. Дубай Молл более новый, он был открыт в 2008 году, а его аналог - Mall of the Emirates - на три года раньше. В торговом центре Dubai Mall находится более 1000 магазинов, а также Дубайский аквариум и подводный зоопарк, Дубайский каток и VR-парк Дубая. Есть также множество ресторанов, от простых до изысканных. Что касается торгового центра Mall of the Emirates, то там чуть более 600 магазинов и сотни ресторанов и кафе.

Посетить Дубайскую оперу

Опера расположена недалеко от высотки от высотки Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall. Дубайская опера может похвастаться вместимостью около 2000 человек, и в ней проходят самые разные шоу, от театральных постановок до балетных. Многие зарубежные артисты проводили здесь концерты. Тем не менее посетители могут просто совершить экскурсию по зданию и полюбоваться его потрясающей архитектурой, вдохновленной традиционными местными лодками доу.

Покататься на лыжах в Ski Dubai

Только Дубай может предложить катание на лыжах в пустыне. Ski Dubai, расположенный в торговом центре Mall of the Emirates, поддерживает температуру около -4 градусов для создания настоящего зимнего отдыха. Посетители могут покататься на пяти склонах разной степени сложности, а те, кто не хочет кататься, могут отправиться смотреть на пингвинов.

Посмотреть Бурдж-Халифу

Бурдж-Халифа завоевала титул самого высокого здания в мире, когда была открыта в 2010 году, и сохраняет его до сих пор. Посетители могут подняться на 124-й этаж, где находится смотровая площадка, откуда открывается самый захватывающий вид на город. В Бурдж-Халифе также находится всемирно известный ресторан Atmosphere на 122-м этаже.