Вестник Кавказа

Событием сезона назвали утрату Абхазией популярности

Гагра
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Абхазии в майские праздники 2025 года пользуется не столь большим спросом, как ранее: Страна души оказалась за пределами первой пятерки рейтинга.

Абхазия несколько утратила былую популярность среди российских туристов и выпала из топ-5 зарубежных направлений для отдыха на майские праздники, сообщили в АТОР.

По данным ассоциации, лидер по бронированиям на майские выходные – Турция, на нее приходится 45% от всех поездок. За ней следует Египет с 20%, замыкают первую тройку ОАЭ с долей в 11%.

Кроме того, в топ-5 попали Таиланд (5,5%) и Вьетнам (4%).

"Событием нынешнего весеннего сезона стало выбытие из топ-5 Абхазии и появление в пятерке лидеров Вьетнама – нового массового зарубежного направления на российском рынке"

– АТОР

Абхазия оказалась таким образом в одном ряду с Мальдивами, Китаем, Беларусью, Грузией и Узбекистаном.

Пользуются популярностью у россиян на майские праздники и международные морские круизы.

В целом выехать за границу на майские каникулы решили значительно больше россиян, чем годом ранее: показатель вырос на 30%. В общей сложности в зарубежные поездки на майские праздники отправятся примерно 900 тыс российских туристов, пишет ТАСС.

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