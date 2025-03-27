Вестник Кавказа

Сочи признан одним из главных направлений на майские выходные

Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сочи стал одним из ключевых направлений на майские праздники. В марте забронировано 62% билетов в этот город.

Российские туристы активно бронируют отдых в Сочи на майские праздники, город вошел в тройку главных направлений для путешествий, пишет "Авиасейлс".

В сервисе покупки авиабилетов отметили, что доля купленных билетов в Сочи составила 12% от всех внутренних перелетов. Выше показатели оказались у Москвы и Санкт-Петербурга.

Там же уточнили, что в среднем путешественники намерены провести в Сочи в мае неделю, а каждый пятый (20%) планирует отдохнуть эти дни со своими детьми.

Стоит добавить, что в этом году туристы бронируют перелеты в Сочи заранее. В марте они забронировали 62% билетов, что на 11% больше прошлогодних показателей.

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