Вестник Кавказа

Сколько туристов приедет в Сочи на майские праздники?

Сочи парк
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи рассказали, сколько туристов посетят город на майские праздники. С 1 мая на курорте будут открываться пляжи вдоль главных променадов.

Вице-руководитель города Сочи Вячеслав Бауэра спрогнозировал увеличение туристического потока, а также существенный прирост количества пассажиров.

Как отметили в пресс-службе сочинской администрации, по словам чиновника, уже на майские праздники в город-курорт приедет порядка 350 тыс путешественников.

Ранее в городской мэрии заявили, что с 1 мая в Сочи будут открываться пляжи, которые находятся вдоль главных променадов. Остальные пляжи на побережье будут открываться с 1 июня.

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