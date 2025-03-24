Сколько туристов приедет в Сочи на майские праздники?

В Сочи рассказали, сколько туристов посетят город на майские праздники. С 1 мая на курорте будут открываться пляжи вдоль главных променадов.

Вице-руководитель города Сочи Вячеслав Бауэра спрогнозировал увеличение туристического потока, а также существенный прирост количества пассажиров.

Как отметили в пресс-службе сочинской администрации, по словам чиновника, уже на майские праздники в город-курорт приедет порядка 350 тыс путешественников.

Ранее в городской мэрии заявили, что с 1 мая в Сочи будут открываться пляжи, которые находятся вдоль главных променадов. Остальные пляжи на побережье будут открываться с 1 июня.