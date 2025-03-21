Туман накроет Сочи сегодня днем

Сегодня днем в Сочи ожидается плотный туман с видимостью от 500 м до 1 км. Жителей и гостей города попросили быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Жителей и гостей Сочи предупредили о плотном тумане, который накроет город сегодня днем. Сообщение распространила администрация курорта.

"По сообщению синоптиков, утром и днем 01 апреля 2025 года в Сочи и на ФТ Сириус местами ожидается туман с видимостью 0,5-1,0 км"

- администрация Сочи

Все службы города перешли на усиленный режим работы. Соответствующее поручение выпустил глава Сочи Андрей Прошунин. Туристов и местных жителей просят соблюдать правила безопасности. При ЧП необходимо звонить по номеру 112, напомнили в городской администрации.

Напомним, что накануне из-за тумана аэропорт Сочи изменил режим работы: 12 самолетов не могли приземлиться на посадочную полосу и были перенаправлены на запасные. Сегодня утром воздушная гавань работает штатно, однако в течение дня возможны изменения.