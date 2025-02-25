Вестник Кавказа

Аэропорт Сочи начал принимать авиарейсы

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт курортного Сочи сегодня возобновил работу в штатном режиме после того, как на запасные аэродромы из-за густого тумана, окутавшего воздушную гавань, накануне были отправлены 12 авиарейсов.

Все пассажирские воздушные суда, которые накануне не смогли приземлиться в международном аэропорту Сочи из-за сильного тумана, в течение минувшей ночи благополучно приземлились в воздушной гавани, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Все вернулись с запасных аэродромов"

- пресс-служба аэропорта Сочи

Напомним, накануне вечером в Сочи из-за погодных условий не смогли приземлиться 12 самолетов. Они ушли на запасные аэродромы в связи с густым туманом в пункте назначения.

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