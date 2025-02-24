Вестник Кавказа

Туман не пустил в Сочи 12 самолетов

Туман не пустил в Сочи 12 самолетов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Этим вечером в Сочи не смогли из-за погодных условий приземлиться 12 самолетов. Они ушли на запасные аэродромы в связи с густым туманом в пункте назначения.

Сочи вечером в понедельник окутал густой туман, что привело к перенаправлению части авиарейсов в другие аэродромы, а также задержке рейсов.

Сильный туман на курорте сохранится до конца суток. На запасные аэродромы в соседних регионах ушли уже 12 самолетов, говорится в сообщении аэропорта Сочи. Другие рейсы задерживаются на прибытие и отправление, в том числе туман повлиял на международные рейсы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
820 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сочинский аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание с воскресенья

Сочинский аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание с воскресенья

Аэропорт Сочи ограничил работу на 30 минут

Аэропорт Сочи ограничил работу на 30 минут

Аэропорт Сочи увеличит число международных рейсов летом

Аэропорт Сочи увеличит число международных рейсов летом

Закрытие аэропортов Москвы задерживает рейсы в Сочи

Закрытие аэропортов Москвы задерживает рейсы в Сочи

Сочинские электрички перейдут на новое расписание

Сочинские электрички перейдут на новое расписание

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу

Аэропорт Сочи возобновил штатную работу

В Сочи задержаны 15 рейсов

В Сочи задержаны 15 рейсов

Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Аэропорт Сочи временно приостановил работу

Шесть самолетов над Сочи ушли на запасные аэродромы

Шесть самолетов над Сочи ушли на запасные аэродромы

Аэропорт сменил режим работы из-за непогоды в Сочи

Аэропорт сменил режим работы из-за непогоды в Сочи

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы