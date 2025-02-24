Туман не пустил в Сочи 12 самолетов

Этим вечером в Сочи не смогли из-за погодных условий приземлиться 12 самолетов. Они ушли на запасные аэродромы в связи с густым туманом в пункте назначения.

Сочи вечером в понедельник окутал густой туман, что привело к перенаправлению части авиарейсов в другие аэродромы, а также задержке рейсов.

Сильный туман на курорте сохранится до конца суток. На запасные аэродромы в соседних регионах ушли уже 12 самолетов, говорится в сообщении аэропорта Сочи. Другие рейсы задерживаются на прибытие и отправление, в том числе туман повлиял на международные рейсы.