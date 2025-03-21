Вестник Кавказа

Палаточный лагерь подтопило в Сочи

Палаточный лагерь подтопило в Сочи
© Фото: Кубань-Спас
ЧП едва не произошло в туристическом лагере в Сочи в понедельник, однако спасатели пришли на помощь туристам, среди которых были и взрослые, и дети. Причиной инцидента стал сильный дождь.

Ливни едва не затопили палаточный лагерь в Хостинском районе Сочи, рассказали в отряде Кубань-СПАС.

Туристы попали в беду сегодня утром. Ранее они расположились в горно-лесистой местности, поставив там палатки. В качестве места для лагеря они выбрали район у села Красная Воля, которое расположено в Хостинском районе. Однако там пошли сильные дожди, и лагерь оказался подтоплен. Глава группы обратился за помощью к спасателям.

"Спасатели Адлерского отряда оперативно прибыли на место происшествия и произвели эвакуацию 19 человек, из которых 10 – дети"

– отряд

Специалисты успешно доставили всех туристов в безопасную локацию. Никто не пострадал, и помощь врачей не потребовалась.

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