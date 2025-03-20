В Сочи задержан мужчина, который героизировал террористов

В Сочи задержан мужчина, который занимался апологией чеченских террористов. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители задержали в Сочи гражданина РФ и Абхазии, публиковавшего в соцсетях контент, в котором оправдывал действия чеченских террористов, в том числе Шамиля Басаева.

"Задержан гражданин России и Республики Абхазия, 1988 года рождения, причастный к распространению в сети "Интернет" материалов террористического характера"

– Центр общественных связей ФСБ

Согласно информации ФСБ, мужчина создавал контент, в котором переосмысливал действия главарей чеченских банд, создавая героический образ преступников. Часть материалов была посвящена деятельности террориста Шамиля Басаева, преступления которого выставлялись в намеренно искаженном свете.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет тюрьмы.

Отметим, что Шамиль Басаев в годы своей активности признавался в России террористом №1. Он был организатором множества терактов на территории РФ, Басаев был ликвидирован в 2006 году.