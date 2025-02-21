Мужчина въехал в магазин на машине и застрелил женщину в Сочи

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Сочи за убийство сотрудницы магазина. Он также стрелял в мужчину, однако тот сумел сбежать.

В Сочи завели уголовное дело на местного жителя, убившего сотрудницу магазина, в который он перед этим въехал на своем автомобиле. Об этом рассказали 26 марта в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Убийство произошло в поселке Дагомыс в Лазаревском районе курорта накануне вечером.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины… и покушении на убийство двух лиц"

– СУСК

Следствие полагает, что подозреваемый, находившийся на тот момент в нетрезвом состоянии, въехал в витрину магазина, а затем выстрелил по меньшей мере пять раз в своего знакомого, которому задолжал денег, и 43-летнюю работницу магазина.

Женщина скончалась на месте. Мужчина был ранен в руку и сумел сбежать.

Преступник покинул место происшествия, однако в итоге был задержан.