Вестник Кавказа

Двух женщин лишат свободы за многомиллионное мошенничество в Сочи

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Сочи назначил наказание для двух мошенниц, потешивших денежные средства почти трех десятков человек. Ближайшее десятилетие они проведут за решеткой.

В Сочи определились с наказанием для двух аферисток, похитивших миллионы рублей у 28 граждан. Об этом 18 марта рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Ближайшие 10 лет женщины проведут в исправительной колонии общего режима.

"Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении 59-летней и 54-летней местных жительниц. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; покушение на мошенничество)"

– пресс-служба прокуратуры

Как отмечается, преступницы под видом покупки участков земли и другого имущества посредством проведения торгов, путем обмана похитили деньги 28 потерпевших. Сумма причиненного ими ущерба превысила 200 млн рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1455 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Астрахани задержали распространителя фальшивых денег

В Астрахани задержали распространителя фальшивых денег

Чиновница задержана за превышение полномочий на Кубани

Чиновница задержана за превышение полномочий на Кубани

Житель Кубани захотел легких денег и потерял 2 млн рублей

Житель Кубани захотел легких денег и потерял 2 млн рублей

Полиция нашла участника стрельбы в Анапе

Полиция нашла участника стрельбы в Анапе

Задержанного за ограбление мужчину экстрадируют в Россию из Турции

Задержанного за ограбление мужчину экстрадируют в Россию из Турции

Полиция ищет участников потасовки в Анапе

Полиция ищет участников потасовки в Анапе

Центр Ростова избавляют от ларьков

Центр Ростова избавляют от ларьков

Переехавший соседей на машине мужчина пойдет под суд в Сочи

Переехавший соседей на машине мужчина пойдет под суд в Сочи

Пытавшуюся вывезти бриллианты из России женщину задержали в Дагестане

Пытавшуюся вывезти бриллианты из России женщину задержали в Дагестане

Экс-мэр Сочи останется под арестом до конца весны

Экс-мэр Сочи останется под арестом до конца весны

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы