Двух женщин лишат свободы за многомиллионное мошенничество в Сочи

Суд в Сочи назначил наказание для двух мошенниц, потешивших денежные средства почти трех десятков человек. Ближайшее десятилетие они проведут за решеткой.

В Сочи определились с наказанием для двух аферисток, похитивших миллионы рублей у 28 граждан. Об этом 18 марта рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Ближайшие 10 лет женщины проведут в исправительной колонии общего режима.

"Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении 59-летней и 54-летней местных жительниц. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; покушение на мошенничество)"

– пресс-служба прокуратуры

Как отмечается, преступницы под видом покупки участков земли и другого имущества посредством проведения торгов, путем обмана похитили деньги 28 потерпевших. Сумма причиненного ими ущерба превысила 200 млн рублей.