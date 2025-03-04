Бастрыкин взял на контроль ситуацию с агрессивным воспитателем в Сочи

В Сочи воспитатель регулярно применяла физическую силу к детям. Ситуацией заинтересовались в СК России.

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с воспитателем в Сочи, которая систематически издевалась над детьми.

О ситуации в социальных сетях рассказала местная жительница города-курорта. По словам женщины, воспитатель одного из детских садов города регулярно применяла физическую силу к детям.

Последний скандальный инцидент был связан с насилием во время обеда в ясельной группе. Воспитатель окунула ребенка лицом в тарелку, после чего забрала еду у воспитанника.

Городские власти заявили, что женщины уволена и в саду больше не работает.

Как отметили в СК РФ, воспитатель ранее была замечена за подобными действиями, ее неоднократно увольняли из других детских учреждений.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, которая проводится региональным управлением ведомства.