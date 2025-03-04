Бастрыкин взял на контроль ситуацию с агрессивным воспитателем в Сочи

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с воспитателем в Сочи, которая систематически издевалась над детьми.
О ситуации в социальных сетях рассказала местная жительница города-курорта. По словам женщины, воспитатель одного из детских садов города регулярно применяла физическую силу к детям.
Последний скандальный инцидент был связан с насилием во время обеда в ясельной группе. Воспитатель окунула ребенка лицом в тарелку, после чего забрала еду у воспитанника.
Городские власти заявили, что женщины уволена и в саду больше не работает.
Как отметили в СК РФ, воспитатель ранее была замечена за подобными действиями, ее неоднократно увольняли из других детских учреждений.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, которая проводится региональным управлением ведомства.